La encarecida súplica de Fabiola Martínez a Bertín Osborne al enterarse de su nueva ilusión

Este miércoles salía a la luz que Bertín Osborne podría estar de nuevo ilusionado y con Marlises Gabriela Guillén. Ante esta noticia, todas las miradas estaban puestas sobre Fabiola Martínez, con quien mantuvo una larga relación sentimental y con la que tiene hijos en común. Y sobre ello hablaba sin tapujos en ‘Y ahora Sonsoles‘.

Según Fabiola Martínez, ella se ha enterado por la prensa de este nuevo romance de Bertín: «No tenía ni idea, no me había dicho nada en ningún momento». La empresaria se alegraba de que a su expareja le fuera todo bien: «¡Qué guapos, qué pareja tan bonita!», decía al ver las fotografías.

«Ayer tuve un día duro y no tuve tiempo de ver nada. Además, nadie me mandó un mensaje, pero Bertín me mandó un audio», contaba Fabiola Martínez a Sonsoles Ónega. La expareja del cantante no dudaba en explicar que este se había puesto en contacto con ella para avisarle de que una noticia que le afectaba iba a salir a la luz: «Me dice: ‘Han salido unos titulares, pero son una chorrada, no tiene importancia'».

Ante este mensaje, Fabiola Martínez reconocía que se asustó y buscó de inmediato la portada de la revista: «Busqué y encontré la portada, pero no tuvo mayor importancia». Una vez ya había leído el contenido de la misma, la colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’ se puso en contacto con su expareja: «Cuando lo leí, le mandé un audio diciendo que no se preocupara, que no me tenía que dar explicaciones, pero no me ha contestado».

Eso sí, valoraba la situación: «Yo me veo en la situación de él y me parece muy difícil volver a ilusionarte y gestionarlo en nuestro entorno». Asimismo, se pronunciaba después de que Osborne haya negado que se trate de su pareja: «Si ella lo está confirmando y él le quita importancia… Yo me ofendería. No lo tiene fácil para introducirla. No sé si tiene miedo o no es la persona todavía, o no es el momento. Es todo tan Bertín… Es tan él».

Fabiola Martínez no tiene ningún problema en que Bertín Osborne rehaga su vida con Marlises, a la que ella misma conoce: «Fuimos un grupo muy grande a una bodega y él estaba con dos chicas, y una era ella. No me dijo nada». Y con la que incluso se encuentra algún parecido: «Me he visto parecida en un par de imágenes». Eso sí, hizo esta firme petición al cantante: «Lo único que pido es que, si es algo serio, nos pongamos de acuerdo con los niños, porque es lo que más importa».