Kiko Rivera se pronuncia sin rodeo alguno de su veto en Telecinco: «No me dejan…»

Kiko Rivera y Asraf Beno es conocido por todos que no tienen buena relación. Así lo ha vuelto a dejar claro el DJ a través de sus redes sociales, donde ha salido en defensa de su primo, Manuel Cortés, ante los enfrentamientos casi diarios que tiene con su cuñado. Y el hijo de Isabel Pantoja ha aprovechado la ocasión para pronunciarse alto y claro de su veto en Mediaset.

Desde el primer momento en el que Manuel Cortés entró en ‘Supervivientes‘ ha tenido a Kiko Rivera apoyándole. Recientemente, a través de sus redes sociales volvía a dar la cara por él tras el señalamiento que estaba recibiendo incluso por parte de su prima, Isa Pantoja. «Te quiero con locura. No eches cuenta de nada y disfruta de tu experiencia. El tiempo pone a cada uno en su lugar», escribía.

Pero el DJ no se ha quedado ahí, sino que a través de un directo de Instagram ha seguido dando la cara por su primo frente a su cuñado y lo que tenga que decir su hermana en su visita a ‘Supervivientes’. «Manuel es mi primo, es mi hermano, es mi familia y estoy al 100%», ha soltado, para rematar con un mensaje que apunta tanto a Isa Pantoja como Asraf Beno: «Todo aquel que esté en contra de él, está en mi contra».

Kiko Rivera, al acabar el directo, aprovecha para seguir haciendo campaña a favor de su primo. «Los que quieran llorar que se metan en el agua. Manuel Cortés hasta el fin del mundo. Categoría máxima», ha escrito compartiendo una fotografía de su primo. Eso sí, después evita polémicas: «Todos merecemos ser felices. A unos les gustarán unos y a otros otros. Eso sí, que todo el mundo sea feliz».

Kiko Rivera defiende a Manuel Cortés en sus redes sociales.

En el directo, Kiko Rivera también ha señalado a Mediaset por tenerle vetado y no poder acudir a ‘Supervivientes’ a defender a su primo: «No me dejan ir a visitarle, no me dejan ir a defenderle… Me encantaría porque seguramente pondría a más de uno en su sitio, incluido a todo el que tenga que incluir».