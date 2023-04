Jorge Javier dispara una seria advertencia a Belén Esteban por Ana Obregón en ‘Sálvame’

No hay día que el tema de Ana Obregón no se cuele en la escaleta de ‘Sálvame‘. Este martes, salía a la luz que Carolina Monje, la que fuera novia de Aless Lequio cuando murió, firmó un documento para que el esperma de su novio no fuera usado después de su fallecimiento. Al hablar del tema, Jorge Javier Vázquez ha querido advertirle a su compañera Belén Esteban.

Todo después de escuchar las últimas opiniones de Belén Esteban en el programa. Y es que después de que Antonio Montero pusiera sobre la mesa el hecho de que no fuera verdad que Aless Lequio quisiera tener descendencia pese a mori; la colaboradora insistía en decir que había un «documento firmado ante notario».

Así, Belén Esteban volvía a hacer referencia al supuesto testamento ológrafo en el que Aless Lequio pedía que usaran su esperma para tener un hijo/a una vez muriera. Algo que el propio Alessandro Lequio confirmó que existía pero sin explicar lo que venía recogido en él.

Por eso, como nadie sabe qué pone en ese documento, y ante la vehemencia de Belén Esteban al defender el tema, Jorge Javier Vázquez se dirigía hacia su compañera para hacerle una reflexión. «Belén, estás hablando del papel, pero ¿tú lo has visto? Y dirás que lo han visto personas cercanas a ti, pero claro…», aseveraba el presentador.

La advertencia de Jorge Javier Vázquez a Belén Esteban: «Te están liando»

«Te están liando», soltaba entonces Jorge Javier Vázquez. «No, a mí no. A mí no me están liando, os estáis liando vosotros mismos», le replicaba Belén Esteban. Pero lejos de quedarse ahí, Jorge Javier volvía a mostrar lo que opinaba en torno a este asunto.

«Lo que intuyo desde fuera es que Ana Obregón y su entorno están intentando captar prescriptores importantes como Belén Esteban porque sabe que a ella la escucha muchísima gente», remarcaba Jorge Javier Vázquez. «Se ha dado cuenta de que ya no es dueña del relato que está contando y se le está escapando», proseguía diciendo. Ante lo que Belén Esteban insistía en que «a mí Ana Obregón no me está utilizando para nada».