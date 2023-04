‘El programa de Ana Rosa’ abre este nuevo frente para Obregón y dará mucho que hablar

‘El programa de Ana Rosa’ ha puesto en el disparadero a Carolina Monje, la que fuera novia de Aless Lequio. Y es que, después de rumorearse tiranteces en su relación con Ana Obregón, ahora Informalia ha publicado que la joven se negó completamente a la paternidad post-mortem del hijo de la actriz y presentadora y que incluso llegó a plasmar en un documento su deseo de destruir el esperma para que no ocurriera lo que finalmente ha sucedido. Una prueba que deja clara su contraria postura con todo este asunto.

Pero es que, por si no fuera suficiente, el magacín de Telecinco se ha hecho eco también de otra información de alto interés. «Ana Obregón tiene un nuevo frente abierto, una nueva polémica que tiene que ver con la relación que mantiene a día de hoy con Carolina Monje, la que fue novia de su hijo Aless. Según publica Vanitatis, Ana ha buscado el apoyo de la joven, incluso le ha mandado un mensaje hace unos días, pero parece ser que Carolina no está a favor de la decisión que ha tomado Ana Obregón respecto a su maternidad», ha introducido Patricia Pardo.

Según el citado medio, la bióloga ha levantado el teléfono para contactar con Carolina a través de un mensaje de Whatsapp: «Le ha escrito un texto largo que, perfectamente, podría ocupar una página de folio para agradecerle su silencio y postura pública, además de confesarle que le gustaría que conociese a la niña cuando llegue a España y que le encantaría que pudiese tener una relación en el futuro con Ana Sandra».

‘El programa de Ana Rosa’ desvela que Carolina Monje era consciente de los planes de Ana, pero se quiso desmarcar al no ser de su agrado

Aseguran que, con esta carta de Ana, Carolina entró en un estado de shock. Ocurrió en el fin de semana de la Semana Santa cuando ella se encontraba de viaje con amigas y su prometido en Ibiza y aseguran que «quedó muy afectada emocionalmente». En ese sentido, en ‘El programa de Ana Rosa’ han desvelado que ella era plenamente consciente de los planes de Ana desde el primer momento, pero se quiso desmarcar por completo de esta decisión al no ser de su agrado. La explicación que han ofrecido es que «Carolina no está preparada para asumir el regreso de Aless en cierta forma a través de Ana Sandra» porque «le remueve» el pasado y todo el dolor que atravesó.

«Lo que me cuentan a mi es que esta chica ya tiene otra vida, va a tener a Aless siempre presente porque vivieron juntos y fue su pareja, pero ella tiene otra vida, se va a casar en octubre. Y luego el tema de la carta, ella no quiere saber nada porque es una etapa que ya ha pasado para ella y su familia», ha contando Paloma Barrientos.

«Me dicen que esa carta le llegó estando con cuatro personas a su alrededor y que ahora mismo ella está horrorizada porque no quiere estar en este debate. También está preocupada porque no sabe quién de esos cuatro ha podido filtrar esta información y, sobre todo, porque no quiere que se hable de ella ni quiere estar», ha añadido Beatriz Cortázar, también presente en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’. «Carolina Monje siempre ha sido muy discreta y lo ha pasado mal con el tema porque en su momento dijo a esto que no, ella quiso apartarse por todos los medios», ha apuntado al hilo Pepe del Real.

Por su parte, Cristina Tárrega es la que ha puesto la guinda al debate: «Yo apoyo a Ana Obregón en muchísimas cosas, la adoro y se ha portado siempre estupendamente conmigo, pero yo creo que hay un límite. Es decir, cada uno vive sus lutos como quiere o como puede y no hay que imponer sacar a la luz a ciertas personas que a lo mejor ya han guardado un silencio y lo han decidido así. Y cuando alguien pasa página, volver a revivirlo no debe ser nada agradable. Creo que aquí Ana ha sido excesiva. Es muy inteligente en muchas cosas, pero creo que aquí emocionalmente no sé si lo ha hecho bien».