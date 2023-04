Jorge Javier grita alto en el ‘Deluxe’ que no va a tolerar lo que Ana Obregón busca hacer ahora

Este viernes, el ‘Deluxe‘ con Jorge Javier Vázquez al frente emitía en primicia imágenes en movimiento que no habían salido a la luz hasta ahora de Ana Obregón paseando con su nieta Ana Sandra Lequio por las calles de Miami. Durante la secuencia se pudo observar cómo la actriz paseaba tranquilamente a la recién nacida hasta que se dio cuenta de la presencia de las cámaras.

A propósito de la emisión de estas imágenes inéditas, en el programa nocturno de Telecinco se formó un intenso debate nuevamente sobre la gestación subrogada y, especialmente, sobre la sobrexposición que la bióloga está haciendo del proceso en revistas del corazón y en sus redes sociales, donde las publicaciones son casi diarias.

Dos amigas de Ana presentes en la mesa del ‘Deluxe’ defendieron su postura y aseguraron en su descargo que todo el dineral ganado por la exclusiva concedida a la revista ¡Hola! iba a ir destinado directamente a la Fundación Aless Lequio para la investigación del cáncer. Sin embargo, esta justificación no convenció a Jorge Javier Vázquez, que chocó con frontalmente con ellas y volvió a mostrarse muy crítico con Ana Obregón.

Jorge Javier: «No voy a tolerar que intente hacer creer que los que no la apoyamos pertenecemos al demonio»

«Me parece muy bonito que done todo, pero que la niña no es un cuadro y se exhibe con fines comerciales para que vaya a una fundación, así que tampoco justifiquemos el hecho de sacar a la niña», sentenciaba en primer lugar el presentador.

Para Jorge Javier, no se puede normalizar y romantizar cualquier acto, por cuestionable que este sea, simplemente por el hecho de ser donado con fines benéficos y solidarios. «La niña no es un cuadro y es un ser humano. Si tanto dinero tiene Ana Obregón, que no haga exclusivas y que lo ponga de su dinero. Que no se nos vaya la cabeza», prosiguió con dureza.

«Es innegable que son unas imágenes bellísimas», reconoció Jorge, pero también reivindicó su derecho «a ser crítico con toda esta historia que ella nos ha puesto de manera libre a todos nosotros». Para concluir, clamó alto y claro lo que no va a permitir a Ana Obregón: «No voy a tolerar que, en esta historia, ella intente hacer creer a la ciudadanía que todos aquellos que la apoyan son buenas personas y los que no, pertenecemos al mundo del demonio y del infierno».