Joaquín Prat mira a cámara y manda un elocuente mensaje a Alessandro Lequio sobre Obregón

Joaquín Prat ha arrancado ‘El programa de Ana Rosa’ este miércoles, 5 de abril dando la última hora relacionada con Ana Obregón. Y es que, la actriz y presentadora anunciaba este mismo miércoles, vía exclusiva en la revista ‘¡Hola!’ que la bebé que había tenido por gestación subrogada no era su hija, como se pensaba, sino su nieta. Pues el padre de la pequeña es su hijo, Aless Lequio, fallecido hace tres años.

«Lo que la gente no sabe es que fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer», explica Ana Obregón en la citada revista. Además, asegura que «he vuelto, he resucitado, he vuelto a nacer. Yo me morí el 13 de mayo de 2019 y he vuelto a nacer el 20 de marzo de 2023».

Sobre ello se ha pronunciado Joaquín Prat al comienzo del magacín matinal de Telecinco. «Por fin sabemos toda la verdad, aunque ya era casi vox pópuli, sobre esa niña que nació en Miami por gestación subrogada. Cuenta Ana que fue la última voluntad de su hijo Aless», comienza diciendo el presentador.

El mensaje de Joaquín Prat a Alessandro Lequio

Visiblemente consternado, el presentador ha dicho lo siguiente, dirigiéndose a sus colaboradores: «No sé si estáis más impactados con la noticia que se dio la semana pasada en la que Ana Obregón había sido madre por maternidad subrogada en Miami o por la que dan hoy con que Ana Obregón es la abuela de esa niña, que es hija de su hijo Aless».

Tras dar la noticia, Joaquín Prat se ha dirigido mirando a cámara a su compañero de programa, que sin embargo ha sido el gran ausente del plató en este miércoles de Semana Santa en Telecinco: «Por lo tanto, es la nieta de nuestro compañero Alessandro Lequio, al que, por cierto, damos la enhorabuena. Enhorabuena, ya eres abuelo«.

Ante los comentarios críticos de los colaboradores de la mesa, el presentador recalca algo: «Voy a volver a insistir y seguiré insistiendo en esto, Ana zanja este debate: ‘es la última voluntad de nuestro hijo que nos hizo saber una semana antes de fallecer’. Y dice ‘quien se va a oponer a que una madre cumpla la última voluntad de su hijo'».