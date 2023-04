Gran controversia por esta frase que se le llegó a oír a Ana Obregón ante los micros de Telecinco

Este viernes, 21 de abril, Telecinco emitió un especial sobre Ana Obregón presentado por Santi Acosta. El programa arrancó con unas declaraciones exclusivas de la actriz y presentadora, quien se encuentra en Miami tras haber sido abuela mediante gestación subrogada con el esperma de su hijo Aless, fallecido hace casi tres años.

La bióloga, que iba acompañada por su amiga, Susana Urribarri y por la hija de ésta, no dudó en responder a todas las preguntas de los reporteros de Telecinco. Además, mandó un mensaje a quienes critican su decisión. «Quiero estar tranquila con mi bebé, que es lo que necesita», empezó diciendo la presentadora en el especial ‘Ana’.

Eso sí, quiso dejar claro que ya no está de luto: «Mira mi cara, mira qué color… me he quitado el luto. Nadie se ha dado cuenta. Ahora, mi corazón, tiene colores». Mientras que Susana asegura que la niña «es para comérsela», como así se ha podido comprobar en las numerosas fotografías que Ana Obregón ha publicado de la pequeña Ana Sandra en su perfil de Instagram.

La pregunta que todo el mundo se hace es ¿Cuándo volverá a España? Ella lo tiene claro: «Aún falta». Y reconoce que «pocas ganas tengo. La saco a pasear al sol… cuando me dejáis. Come cada tres horas. Dormimos no mucho». Sin embargo, cuando los periodistas le preguntan cómo llama ella misma a la niña, Ana Obregón no sabe qué responder: «Legalmente, es mi hija, pero genéticamente es la hija de Aless. No sé cómo me llamará. Bela, como llamaba mi hijo a su abuela».

Ana Obregón en el especial de Telecinco

Ana Obregón responde a las críticas: «A palabras necias, oídos sordos»

Otra de las preguntas que está sobre la mesa es si la actriz dará un hermanito a Ana Sandra. «Vamos a ver… poco a poco», contesta ella. Y es que, al poco de conocerse la noticia de que había sido abuela mediante un vientre de alquiler, saltó la noticia de que, al parecer, ya estaría en camino otro bebé, gestado también con el esperma de su hijo Aless. Algo que ella negó categóricamente, aunque no descartó la posibilidad de que lo lleve a cabo en un futuro no muy lejano.

Días antes de estas declaraciones, Ana Obregón también habló para el especial de Telecinco, mientras paseaba a su nieta por Miami. Allí respondió a quienes critican su decisión: «Siempre le digo a mi niña que, a palabras necias, oídos sordos, que siempre triunfa el amor. Esta cosita tiene derecho a vivir. En la vida, todo se hace por algo», sentencia.

Y precisamente esa última frase, la de que la recién nacida «tiene derecho a vivir», está levantando muchas ampollas en redes por lo que consideran una utilización de la bebé para hacer «chantaje emocional» y «demagogia» ante quienes le critican. «Nadie cuestiona que la bebé tenga derecho a vivir, por supuesto, y ojalá sea una niña feliz el resto de sus días. Se cuestiona cómo ha llegado a la vida, los medios utilizados», le responden los espectadores.



Nadie cuestiona que la bebé tenga derecho a vivir, por supuesto, y ojalá sea una niña feliz el resto de sus días.



Se cuestiona cómo ha llegado a la vida, los medios utilizados (semen del hijo fallecido, mujer gestante, donante, ley). Desviar el argumento es una falacia de libro — Elena Postigo (@PostigoElena) April 22, 2023

Y quién ha dicho que no tenga derecho a vivir?



De verdad, esta mujer está como un cencerro. — Deborah Dora 🔻 (@MariPil07188331) April 22, 2023

que vergüenza https://t.co/whuNpIVtBz — jud1t bellodrama era 💎 (@juditstrong) April 22, 2023

Dice Ana esa frase como si la hubiera rescatado de unos asesinos… https://t.co/VS9Pq4e8d0 — Levia (@LeviathanBA) April 22, 2023

esta señora es gilipollas la pobre nadie te está diciendo que esa niña no tenga derecho a vivir 😭 https://t.co/E1Erns46wL — mari (@lastofhenwick) April 21, 2023

pero es esto un capítulo de black mirror? https://t.co/uYBe5Kw6mH — 𝖕𝖔𝖇𝖗𝖊 𝖉𝖎𝖆𝖇𝖑𝖔 (@zaloxrose) April 21, 2023

Además de provocadora, Ana Obregón ha perdido la cabeza sin retorno #AnaT5 #AnaObregón https://t.co/m8jeY2nJ1I — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) April 21, 2023

Madre mía de mi vida🙄 #Anat5 lo quito mejor https://t.co/UyvaQY1nZe — Graciela Quevedo (@Gracheqr) April 21, 2023