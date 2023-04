Este vídeo de Belén Esteban hablando inglés en ‘Sálvame’ está dando mucho que hablar

Cada tarde todo el equipo de ‘Sálvame‘ se deja la piel para ofrecer a su fiel audiencia un programa de lo más divertido y entretenido. Y últimamente los directores del formato de las tardes de Telecinco cuentan con Belén Esteban como su mayor aliada, que lo da todo por el espectáculo y por la audiencia.

Hace ya unos días que la de Paracuellos se dejaba ver cantando en el ‘Sálvame Naranja Plus’ en un karaoke organizado por el programa y que arrasaba en las redes sociales. Ahora, como la reina de los memes que es, también se ha convertido en viral al mantener una conversación telefónica en inglés con un hombre de Londres como ya hiciera durante su paso por ‘Gran Hermano VIP’.

Todo ocurría este martes 18 de abril en el ‘Sálvame Naranja Plus’. Para este fragmento del programa que se emite en Mitele Plus ‘Sálvame’ se guarda su parte más graciosa y amena y, después de tratar durante toda la tarde el encuentro entre el Rey Emérito y Carlos III en un selecto club privado de Londres, Belén Esteban era la encargada de llamar al Oswald Club.

«My name is Belén Esteban»: El vídeo viral de la colaboradora de ‘Sálvame’

En busca de respuestas Belén Esteban llamaba al club, pero sus problemas con el inglés le ponían en un aprieto. Después de peguntar si la persona al otro lado del teléfono hablaba español y recibir una respuesta negativa, espetaba: «Trenquileishon», soltaba la colaboradora intentando decir al trabajador del club «tranquilidad» en inglés. «Hello, my name is Belén», se presentaba acto seguido.

La de Paracuellos necesitaba la ayuda de sus compañeros para poder hablar con el trabajador del club, pero ni con esas lograba preguntarle por el encuentro entre el rey Carlos III y Juan Carlos. «Le estoy haciendo la picha un lío, espérate. A ver…», seguía diciendo la colaboradora que lo intentaba mientras el londinense pensaba que le preguntaba por Santa Claus, lo que provocaba la risa de los colaboradores. Ante la desesperación de Esteban, esta se animaba a cantarle una sevillana para cortar la llamada.

. @BelenEstebanM habla con el club privado donde estuvo cenando el rey emérito en Londres 🤣 https://t.co/HY2D1PL5zc#yoveosálvame pic.twitter.com/YEXI7wlpPE — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 18, 2023

El vídeo se está convirtiendo en un fenómeno viral, con más de 17.000 reproducciones y numerosas reacciones (no precisamente para bien). «¿En serio? Siento vergüenza ajena, después nos extrañamos de que nos tachen como país de pandereta», le critica un usuario de Twitter. «¿Pero ésto qué es? Queda confirmado que Belén Esteban sólo está ahí, a parte de merendar, para hacer el ridículo y reírse de ella», se queja otro. «La incultura siempre es lamentable», sentencia otro espectador.