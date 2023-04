Este rostro de ‘Sálvame’ anuncia su salto a la política: «Mi objetivo es ser alcaldesa»

La política siempre ha estado muy presente ‘Sálvame‘, antes del veto impuesto por el nuevo Código Ético de Mediaset a todos sus programas de entretenimiento. El citado texto rige que «sus presentadores y colaboradores deben abstenerse de emitir opiniones, preferencias o comentarios políticos». Pero históricamente, los colaboradores del programa no dudaban en posicionarse públicamente ante debates sociales y políticos. Solo hay que recordar a Jorge Javier y Belén Esteban o incluso a Karmele Marchante.

Desde el formato, tampoco han dudado a lo largo de sus 14 años de trayectoria en dejar la puerta abierta a los políticos a intervenir en ‘Sálvame’. Pedro Sánchez entró en directo para hablar directamente con Jorge Javier Vázquez sobre la tauromaquia e Irene Montero se pronunció en directo tras ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

«Uno de mis objetivos es acabar siendo alcaldesa de Badalona»

Laura Fa en ‘Sálvame’.

Ahora ‘Sálvame’ podría contar con una política entre sus colaboradoras y dispuesta a ser alcaldesa de su ciudad. Esta no es otra que Laura Fa que ha confesado su deseo en una entrevista para la televisión de Badalona: «Uno de mis objetivos a la larga es acabar siendo alcaldesa de Badalona y ya lo he hablado con un partido político. No diré en qué partido. No será ahora porque me quedan por hacer cosas como periodista».

Laura Fa no ha aclarado de la mano de qué partido se presentaría a las elecciones municpales de Badalona, aunque sí se ha atrevido a hablar de su relación con Gabriel Rufián: «Es muy amigo mío». Y la de ‘Sálvame’ no ha dudado en hacer pública su simpatía por el partido nacionalista catalán: «No hago campaña por ERC, lo hago con Gabriel porque es amigo, porque me pone y me gusta. Tiene mucho rollo».

De momento, el Ayuntamiento de Badalona tendrá que esperar a que Laura Fa de el paso y se presente a la alcaldía dado que la periodista no lo contempla en la actualidad y sería más un proyecto de futuro. Este 2023 los badaloneses se conformarán con tener a la periodista como pregonera de sus multitudinarias fiestas de verano.