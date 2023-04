Este bofetón de realidad de Joaquín Prat respecto a Ana Obregón da mucho que pensar

Han pasado tres días desde que se publicara «El chico de las musarañas», el libro con el que Ana Obregón ha cumplido el deseo de su hijo Aless de sacar un libro con sus reflexiones y las vivencias de Ana sobre la enfermedad y la muerte de su hijo. Mucho se está hablando de algunas de las confesiones de la actriz y presentadora. Y este viernes, Joaquín Prat ha querido ser muy claro con su afirmación en ‘El programa de Ana Rosa‘.

Y si hay una afirmación que está llamando mucho la atención es cuando Ana Obregón relata que se ha intentado suicidar en varias ocasiones. En ese sentido, Isabel Rábago se mostraba muy contundente contra ella. «Me parece que frivoliza con un tema tan serio que ya pasa todas las barreras. Con la fantasía que tiene esta señora en la cabeza yo ya no me creo absolutamente nada de lo que escribe», aseveraba la colaboradora.

En ese sentido, Joaquín Prat no dudaba en corregirla. «Hombre sinceramente Isabel no creo que ella se invente ningún episodio teniendo en cuenta el momento que estaba viviendo y lo que representa este libro para ella», empezaba reprochándole el presentador a su compañera.

«Otra cosa es cómo se aproxima a este asunto o lo que escribe sobre él. Ahí ya podemos tener cada uno nuestra opinión, nuestra visión y nuestras interpretaciones», reconocía Joaquín Prat antes de que él mismo revelara cuál era su visión sobre este asunto.

Prat sobre el intento de suicidio de Ana Obregón: «Hay gente que ha perdido a seres queridos y no comparten sus palabras»

Y es que Joaquín Prat ha sido claro al asegurar que «yo lo único que he dicho es que hay gente que ha perdido a seres queridos porque se han quitado la vida y no comparten las palabras que escribe Ana en el libro». «Pero de ahí a que ella no haya vivido esos momentos lo dudo», insistía el presentador.

Mientras Isabel Rábago trataba de justificarse diciendo que ella no ponía en duda que Ana Obregón haya vivido eso, pero que si cuestiona la forma en la que lo cuenta. «Es que no se puede dudar de sus sentimientos», le cortaba entonces Paloma García-Pelayo.

Por último, en cuanto a si Ana Obregón ha recibido ayuda psicológica o no, Joaquín Prat defendía que «cualquiera que haya perdido a un hijo pide ayuda». «Pero ella alardea en su libro de que no ha tenido ningún tipo de ayuda y se pone una medalla», contradecía Rábago.