Esta polémica imagen que enfocan las cámaras de ‘Supervivientes’ es de ver para creer

Las nominaciones que se vivieron en la séptima gala de ‘Supervivientes 2023‘ fueron decisivas y resultaron con seis concursantes en la palestra de manera excepcional. Por un lado, Adara, Manuel, Asraf y Raquel Arias, los nominados del grupo y de los líderes de ambas formaciones; y, por otro, la designación disciplinaria de Arelys y Yaiza por parte de la organización del programa tras llegar a las manos en uno de los peores enfrentamientos de la presente edición.

Sin embargo, si hubo un momento especialmente destacado de la ronda de nominaciones, este estuvo protagonizado por Bosco Martínez-Bordiú. Como ganador de la prueba de líder, ostentaba el poder de nominar directamente a un compañero de su equipo de Cayo Paloma. Pero además de ello, tuvo la obligación de desempatar entre Adara y Manuel, que resultaron nominados por el grupo con el mismo número de puntos.

«Nomino a Manuel y salvo a Adara», respondió en un primer momento. Lo que nadie esperaba es que, segundos después, decidiera otorgar su nominación directa a Molinero. «¿Eso cómo es?», se escucha susurrar a algunos compañeros supervivientes en La Palapa, que no daban crédito con ese movimiento. «Esto es lo que se conoce como un giro de 360 grados, ¿no? Esto es muy el gato pardo que todo cambia para seguir igual», reaccionó Jorge Javier por su parte.

Acto seguido, Bosco arguyó las razones de tan sorprendente giro: «He tirado de corazón. A Manuel le he nominado porque no ha estado en el proceso de nominación al igual que yo y me parecía en mi propia cabeza lo más justo. Y luego a Jonan y a Alma les tengo un aprecio especial desde hace tiempo. Por lo tanto, a Adara, con la que no tengo nada en contra y me parece una persona estupenda, la nomino».

La traición a la que se enfrenta Adara en ‘Supervivientes 2023’

Al escuchar sus argumentaciones, el presentador de ‘Supervivientes’ se interesó por la primera impresión de la concursante: «¿Adara, has salido de tu asombro?». «No, no entiendo nada. Entiendo que él es así y ya está», se limitó a responder la joven madrileña. Y ahí quedó todo. No se ahondó más en el tema ni tampoco hubo ningún cruce reproches.

Sin embargo, muchas veces el lenguaje no verbal es muy importante y hay gestos que delatan. Y es precisamente lo que ocurrió con Jonan Wiergo. A varios espectadores no se les escapó lo que hizo exactamente cuando Bosco estaba deliberando sobre a quién endiñar su nominación directa.

El influencer realizó un movimiento con la cabeza y señaló con la mirada a Adara -que estaba situada justo delante- cuando el sobrino de Pocholo le miró para que le ayudase a tomar la decisión. La cámara capta el gesto perfectamente y no deja lugar a dudas: Jonan estaba induciéndole a nominar a quien parecía su amiga. Algo que se ha entendido como una absoluta traición a Adara Molinero y que está corriendo por redes como la pólvora. Fíjate bien:

Me he quedado muerto con Jonan, le ha confirmado a Bosco para que nomine directamente a Adara…



PERDÓN…😱#SVGala7 pic.twitter.com/ZjpUmWVZsg — valentin!!🕊🌪💜✈️🦋💫👠👑 (@salseilloo) April 14, 2023