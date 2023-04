El verdadero estado actual de Laura y Alejandro tras acabar ‘La Isla de las Tentaciones’

Noche decisiva en ‘La isla de las tentaciones 6‘ con motivo de las hogueras finales. La primera ha estado protagonizada por Alejandro y Laura, quienes no han podido sostener su relación. Nada más llegar, Alejandro ha mostrado su peor cara con Laura: «Has tenido dos versiones y has quedado retratada». Ante ello, la joven ha se ha defendido diciendo: «Dos versiones no. He sido yo misma. Tú no». «Yo he sido real en todo momento y he respetado en todo momento a mi pareja», le ha espetado él. Una interrupción que no ha sido la única. De hecho, la joven ha estallado debido a sus constantes intervenciones: «Que me escuches, es que siempre haces lo mismo. Primero, he sido yo en todo momento. La Laura de fuera era una Laura amargada».

Tal ha sido el nivel de interrupciones del joven que Laura no ha tenido reparo en amenazar con abandonar: «Alejandro, o me dejas hablar o me piro». También Sandra Barneda ha interrumpido para apuntar: «Respetaros los turnos en la medida de lo posible». «Me di cuenta de muchas carencias que tenía en la relación. Aquí he demostrado que confiaba en ti. También he visto muchas otras carencias que tenía la relación», ha proseguido relatando ella. «Eso es mentira Laura, hemos hecho mil planes», le ha echado en cara él al tiempo que ha apuntado: «He sido real y por lo menos respeto a mi pareja. Me he dejado llevar en todo momento». «¿Te has dejado llevar? Ni de coña. Esa tía no te gusta», le ha arreado ella.

Después de ver la primera tanda de imágenes, Sandra Barneda ha sido la primera en romper el hielo: «Alejandro, ¿entiendes que Laura haya podido cambiar de opinión aquí?». «Claramente Sandra, pero a mí me ha estado engañando. En todo momento me ha dicho todo lo contrario a mi relación», le ha espetado el concursante. Por su parte, Laura se ha excusado: «Aquí pasan los días y empiezo a pensar en lo que quiero yo de verdad y en mi felicidad». «Me está vendiendo aquí una moto que no existe», le ha vuelto a repetir el joven ante lo que Laura le ha parado los pies asegurando: «Tío, no seas tan sobrado».

Por si fuese poco, durante el visionado de una nueva tanda de imágenes se ha abierto un nuevo melón: los celos de Laura al espiar las conversaciones de Alejandro. Unos hechos que ella misma ha reconocido: «Lógicamente esto es verdad, es verídico. Por eso veníamos aquí… Creo que en las primeras hogueras le he demostrado mucha confianza, pero luego volví a ser yo otra vez, la Laura que no veía desde hace muchísimo tiempo». «Estás dando el mismo argumento que el año pasado tía», le ha reprendido él al tiempo que ha asegurado: «para mí es muy doloroso».

Los rifirrafes entre ambos han sido una constante, especialmente cuando Alejandro le ha advertido: «No me vayas de chula». «Que me hables bien», le ha arreado ella. Un clima de tensión que ha provocado que Laura saltase: «Si lo tienes tan claro todo, no sé qué haces aquí». Tras ello, ambos han podido ver nuevas imágenes en las que se ve el comportamiento de ella en la isla. Una actitud sobre la que Alejandro le ha pedido explicaciones. «Me parece muy fuerte que siempre haya criticado eso y que ella lo haga aquí y que yo lo vea… Siempre criticando los cuernos y ahora lo haces tú». Como respuesta, Laura se ha excusado diciendo: «Cuando de verdad lo sentía y me apetecía, lo hice».

Alejandro y Laura no acaban de entenderse en la hoguera



El lacrimógeno final de Alejandro y Laura en ‘La isla de las tentaciones 6’

No todo han sido reproches puesto que los dos han derramado lágrimas dedicándose unas emocionantes palabras. «Ella sabe que era el amor de mi vida. Se lo he hecho saber en todo momento… He sido su héroe en todo momento, pero creo que ahora no me necesita. Te prometo que lo que más deseo en el mundo es que seas feliz. Te lo digo de corazón y lo sabes. Has sido mi niña y mi luz. A pesar de todo, para mí eres muy importante, todo lo que hemos vivido no lo voy a olvidar nunca. Estoy muy orgulloso de ella, de que quiera dar el paso de quererse y sanarse», han sido las palabras de Alejandro mientras Laura no ha dejado de llorar.

Por su parte, la joven ha comentado visiblemente apenada: «Te quiero muchísimo. Lo siento. Me da mucha pena que hayamos entrado súper enamorados y súper bien. Para mí es una de las personas más importantes de mi vida. Te voy a dar las gracias siempre por sacarme de la mierda en la que estaba. Te quiero muchísimo y lo sabes». En la misma línea, Laura ha defendido su decisión de dejar su relación con Alejandro. «Estoy orgulloso por ella de que va a dar el paso de quererse a ella misma. Yo quiero que sea feliz, te prometo Sandra que es un ángel y es lo que más deseo», ha compartido el joven sin soltar la mano de su hasta ahora pareja. Esto es debido a que tanto Laura como Alejandro han decidido poner punto y final a su relación.

¿Qué pasó entre Alejandro y Laura tras abandonar ‘La Isla de las Tentaciones’?

¿Qué pasó entre Alejandro y Laura tras abandonar ‘La Isla de las Tentaciones’? Los dos evidentemente no están juntos, pero es que además, gracias a la cuenta de Instagram La Cuernis, hemos podido descubrir que ella ha consolidado su relación con Saúl, su tentador, y podrían estar viviendo juntos a tenor de algunas pistas que han dejado en redes.

Como por ejemplo que, hace unas semanas, Laura publicó un storie en el sofá abrazada por un brazo misterioso que portaba el mismo reloj de Saúl. También él publicó una foto en un restaurante donde se veía una mano con los mimos tatuajes que tiene Laura. Una prueba irrefutable que aparece en el post de la citada usuaria.