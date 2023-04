El ‘Un, Dos, Tres’ regresa casi 20 años después y en el canal más inesperado

Parece que el 2023 es el año de los regresos. Si Amazon Prime Video emitirá la nueva edición de ‘Operación Triunfo‘ y TVE prepara la vuelta de ‘El grand Prix’ 18 años después; ahora es el ‘Un, dos, tres’ el que anuncia su vuelta 19 años después de su última edición.

No obstante, en esta ocasión el ‘Un, dos, tres‘ no volverá a la televisión. Sino que el célebre formato creado por Chicho Ibáñez Serrador regresará de la mano de The Grefg, uno de los mejores streamers de nuestro país. Lo hará en su canal de Twtich tal y como él mismo ha confirmado a través de su cuenta de Twitter.

«Os anuncio que el mítico concurso ‘UN, DOS, TRES’ vuelve después de casi 20 años. Es uno de los programas más famosos de la historia y lo presentaré en directo en mi canal de Twitch. Hasta aquí puedo leer», escribía The Grefg, al que veremos como jurado invitado en la gran final de ‘Got Talent All Stars’ en Telecinco.

Cabe decir que Alejandro Ibáñez, uno de los hijos de Chicho Ibáñez Serrador, y director de ProIntel, la productora que cuenta con los derechos del ‘Un, dos, tres’ ya anunció que estaba negociando la vuelta del mítico concurso creado por su padre para su emisión a través de las nuevas plataformas digitales.

El propio Alejandro Ibáñez estuvo en el directo del canal de The Grefg para anunciar la vuelta del programa. «El pico máximo de aundiencia fue en 1987, con Maira, hubo 25 millones de personas viéndolo. Todas las familias de España viendo la televisión», recordaba el hijo del célebre realizador y director de cine y televisión.

De este modo, ‘Un, dos, tres… responda otra vez’ regresa casi 20 años después de su última versión. Fue en 2004 cuando TVE apostó por recuperar el programa con Luis Larrodera como presentador, que por aquel entonces se hizo llamar Luis Roderas por petición del propio Chicho.