El ‘tetazo televisivo’ de Adara Molinero en ‘Supervivientes’ que causa un inmenso furor

Adara Molinero ha protagonizado uno de los momentos «tierra trágame» de ‘Supervivientes 2023‘. Dicha escena ha tenido lugar durante la realización de la prueba de localización planteada por la organización. Una dinámica en la que los náufragos como Adara Molinero han tenido que trepar, descender grandes pendientes y mantener el equilibrio.

Precisamente durante uno de los escenarios la madrileña ha vivido su momento más tenso e incómodo. Y es que cuando se disponía a bajar del montículo escalado, la concursante ha mostrado sus pechos a costa de un sonadísimo despiste. «Hay problemas con el bikini. Bueno, gajes del oficio», ha comentado el presentador.

Más tarde, al ver que no lograba colocarse bien el bikini, Jorge Javier ha vuelto a apuntar: «Tiene problemas con el bikini, Adara Molinero». Un comentario por el que desde Honduras, Laura Madrueño le ha dado la razón a su compañero. «No me extraña, es un juego con mucho movimiento y muy duro», matizaba la presentadora.

A pesar de ello y aunque con precaución, Adara ha continuado con la dinámica planteada por la organización de ‘Supervivientes 2023’. De hecho, la joven ha conseguido superar a su principal contrincante, Arelys, y, por consiguiente, hacerse con el liderazgo de la prueba.

Una victoria, la de Adara Molinero, que se ha visto eclipsada por lo que ya ha sido bautizado como un ‘tetazo televisivo’. Desde casa, muchos espectadores de ‘Supervivientes 2023’ se han percatado del percance al que ha tenido que hacer frente la joven y no han tardado en reaccionar.

Las redes se hacen eco del percance de Adara Molinero

Precisamente por ello, las redes sociales se han llenado de comentarios en los que se han hecho eco del citado momento. Por una parte, Adara Molinero ha levantado halagos como: «esta tía no para de ser icónica» o «es que es icónica hasta para esto». También hay quienes este momento le ha parecido hilarante y no han dudado en compartir: «Oye por favor, me estoy meando».

Adara dándolo todo y con las tetas al aire. LA ADORO 😂💜 #SVGala7 pic.twitter.com/nSWsVHgxX6 — ᴍᴇɢ ᴛᴠ 📺 (@diosameg) April 13, 2023

Si Adara no existiera, habría que inventarla 😂 Esto sí que ha sido darlo todo 👏 #SVGala7 pic.twitter.com/cVurSxg66A — Alejandro Vigara (@alejandrovigara) April 13, 2023

Adara ha ganado la prueba con las tetas fuera



Esta tía no para de ser icónica#SVGala7 pic.twitter.com/7VFusBT6bw — SECRET STORY 🤫 (@RealityEnVena) April 13, 2023

https://twitter.com/programastv__/status/1646616585073721348?s=46&t=JlFYLjnCA7ldF57J-fWsRA

ADARA LLEVA TODO EL PECHO FUERAAAAAA #SVGala7 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) April 13, 2023

Las tetas de Adara en prime time. Es mágica hasta para eso jaja #SvGala7 — M 📺 (@casasola_89) April 13, 2023

Madre mía, Adara ha enseñado las bubbies a toda España. #SVGala7 — Cris♡ (@Cristinella_) April 13, 2023

Literal se le van visto todas las tetas a mi adara, HA HECHO TOPLESS JAJAJAJA #SVGala7 — 𝖘𝖗𝖙𝖔𝖕𝖔𝖌𝖌𝖎𝖔 👠✈️ (@srtopoggio) April 13, 2023

Se le acaban de ver las tetas a Adara durante la prueba…

Y JJ diciendo que son gajes del oficio…

#SVGala7 pic.twitter.com/dzRVSkzt7E — Iván Pulpón 🇺🇦 (@IvanPF95) April 13, 2023

POR FAVOR ADARA MEDIA PRUEBA CON TODO EL PECHO FUERA JAJAJAJAAJAJA #SVGala7 — PAPELA💫🕊💜 (@lapapela_) April 13, 2023