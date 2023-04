El testimonio que irrumpe en ‘Sálvame’ y desarma el montaje de Yaiza y Ginés en un instante

Lo que parecía que iba a terminar pasando pasó. Yaiza Martín era expulsada de forma disciplinaria este jueves en ‘Supervivientes 2023’ tras los insultos y amenazas a Asraf aprovechando que el cámara había ido a cambiar las pilas. Una actitud que ha sido condenada por muchos. Incluso por sus propios defensores. Así, este viernes, un amigo de Yaiza entraba en directo en ‘Sálvame‘ y era muy claro con su reacción.

Así, ‘Sálvame’ conectaba con Toni González, amigo de Yaiza, que soltaba el bombazo al cuestionar la relación de su amiga con Ginés Corregüela y dejando entrever un posible montaje entre el rey de los bocadillos y la que dice ser su novia.

«Yo soy amigo de Yaiza. Tuvo un detalle conmigo precioso. Le debo mucho por el detalle que tuvo conmigo y con mi hija que en paz descanse. Pero tengo que decir que tras las reiteradas faltas de respeto a Asraf, a Adara y Arelys, me parece muy vulgar el comportamiento de Yaiza en un programa como ‘Supervivientes'», decía de primeras cuando Terelu Campos le daba la bienvenida a ‘Sálvame’.

Tras ello, el amigo de Yaiza, no dudaba en «pedir disculpas al público por la actitud» que había tenido su amiga. «Me siento avergonzado del comportamiento de Yaiza«, insistía Toni González aseverando además que la expulsión de su amiga era completamente justa.

Después, Terelu Campos ponía sobre la mesa la frialdad de Ginés cuando Jorge Javier le anunció a Yaiza que se la expulsaba disciplinariamente. Y era entonces cuando el amigo de Yaiza sorprendía a todos en ‘Sálvame’ al deslizar un montaje entre ellos. «Yo no veo nada de relación ahí, creo que Miriam, la hija de Ginés calla mucho. Yo veo una relación de mutuo acuerdo y de hacer bolos por los programas«, soltaba el invitado.

«¿Estás diciendo que es un montaje?», le repreguntaba Terelu Campos. «Es que yo no conocía esa relación y mira que soy amigo de Yaiza. Pero visto lo que he visto en el programa, he recibido muchísima información sobre Yaiza. Y tengo que decir que no es la primera vez que la expulsan de un sitio, la expulsaron de un torneo de fútbol», aseveraba Toni.

«El dinero es lo único que manda por desgracia», dice un amigo de Yaiza en ‘Sálvame’

Pero desde ‘Sálvame’ insistían en hablar de ese «montaje» del que hablaba Toni. «¿Afirmas que la relación de Yaiza y Ginés es un montaje?», le volvía a preguntar María Patiño. «No te puedo decir al 100% porque te engañaría pero si te digo que al 75% es un montaje«, respondía él. «¿Es una afirmación o una percepción?», preguntaba Terelu. «No, es una percepción. No es información porque no lo tengo contrastado», reconocía él.

«Yo no creo en esa relación por todo lo que he visto. Y me gustaría saber si tanto el mánager de uno y de otro está detrás de todo esto», soltaba Toni González. «El dinero es lo único que manda por desgracia y por dinero se hace todo», añadía el amigo de Yaiza. Por último, daba la puntilla final a su amiga al decir que «Yaiza no representa a los canarios».