El nuevo proyecto con el que Frank Cuesta regresa a la televisión: «Es una brutalidad»

Hace tres años Frank Cuesta abandonaba la televisión y se centraba en el refugio de animales que tiene en Tailandia. «A nivel personal no me veo haciendo más temporadas de ‘Wild Frank’. He descubierto que no quiero hacer más eso. Me gustaba y me lo pasaba bien, pero ya no me llena», reconoció entonces. De esta manera cerraba una etapa en su vida, al estar grabando el programa en Mediaset de 2010 a 2014 y en Discovery Internacional, de 2014 a 2020.

Ahora, Frank Cuesta anuncia su vuelta a la televisión con un programa autoproducido de la mano de Cristina Seguí, cofundadora de Vox. «Voy a hacer un programa, no tipo ‘Frank de la jungla’, pero sí con la frescura que tenía ese formato», declara a El Confi TV: «Voy a hacer un piloto primero y luego 8 programas para una primera temporada. De alguna manera, será como un road trip, pues iremos cambiando de sitio».

Sobre cómo ha sido trabajar con la tertuliana de ultraderecha, el herpetólogo declara: «Con Cristina me lo he pasado de coña y aparte hemos tenido una química brutal. De repente, estaba grabando y me estaba divirtiendo». De esta manera, Frank Cuesta confirma que ya ha comenzado con las grabaciones del formato. «En principio, grabaremos en España y Tailandia, y luego la idea sería ampliar a Sudáfrica, Australia…», añade.

«El piloto que estamos haciendo es una brutalidad, un cachondeo»

Según el herpetólogo, será un programa «divertido, con la frescura y el desparpajo de ‘Frank de la Jungla’ y con un punto educativo». De hecho, insiste en que «el piloto que estamos haciendo es una brutalidad, un cachondeo». En definitiva, un formato para que «toda la familia pueda sentarse a verlo».

Además, Frank Cuesta deja muy claro que se trata de una producción propia: «El programa lo voy a producir yo». Eso sí, piensa ofrecérselo a los diferentes grupos mediáticos: «El que quiera o el que esté interesado que lo compre, y si no lo voy a poner en internet, me da igual».