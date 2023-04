El horóscopo del fin de semana, del 28 al 30 de abril de 2023, según Esperanza Gracia

Alcanzamos el viernes, después de la dosis extra de energía de forma generalizada para todos los signos del zodiaco, debido a que el jueves nos adentramos en el Cuarto Creciente de la Luna. La astróloga Esperanza Gracia ha predicho lo que acontecerá durante todo este fin de semana.

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘ este pasado jueves tuvo lugar el Cuarto Creciente de la Luna en el signo de Leo. Esto ha supuesto que estemos llenos de fuerza, coraje y valentía. De este modo, su energía nos va a ayudar a decir adiós al mes de abril este domingo con una dosis extra de energía muy optimista y vital para que sigamos adelante sin rendirnos. Vamos a tener determinación y van a desaparecer las dudas.

Si quieres conocer qué te deparará el destino de cara al fin de semana este es el pronóstico del horóscopo en cada signo del zodiaco de este viernes, 28 de abril de 2023:

Acuario

Con la Luna Creciente, actuarás con diplomacia y convencerás con tus palabras y tus gestos seductores. Tus amigos serán buenos consejeros. Ábrete y muéstrate sincero con ellos. Disfruta del fin de semana al máximo.

Escorpio

Se pueden dar las circunstancias adecuadas para que se cumplan tus deseos, pero debes ser tú quien tome la iniciativa. Este fin de semana disfruta con todo lo bueno que te va a traer la vida.

Aries

Este fin de semana estarás muy ocurrente y con una actitud positiva y motivadora que hará que los que están a tu lado se sientan bien contigo. Vas a establecer prioridades en tu vida y vas a llegar a conclusiones muy interesantes.

Géminis

Puedes vivir un fin de semana complicado porque algunas tensiones te están pasando factura. No eches balones fuera y reflexiona con calma sobre tus posibles equivocaciones. Siempre se está a tiempo de rectificar.

Tauro

Felicidades. Estás recibiendo una energía astral muy positiva y vas a demostrar tu fortaleza interior, con la seguridad de que vas a llegar donde tú quieras. Con lo tenaz que eres, sabes que para ti no existen los imposibles.

Virgo

Una relación de amistad puede pasar a otro nivel. Si tienes claro lo que quieres, toma la iniciativa y deja aflorar lo que sientes. La Luna Creciente en tu signo el sábado y el domingo hará que brilles por todo lo alto.

Cáncer

El exceso de tareas y responsabilidades puede agobiarte este fin de semana. Tienes que tomarte tus asuntos con paciencia, sin adelantarte a los acontecimientos. Planifica mejor tu agenda y tómate momentos de descanso y diversión.

Piscis

Lucha por tus sueños y no te conformes con menos de lo que te mereces. Es un buen fin de semana para hacer contactos y conocer a gente interesante. Escucharás con mucha atención las propuestas que recibas. Confía siempre en tu intuición y mímate mucho.

Libra

Estás muy reflexivo y no podrás evitar replantearte muchas cosas de tu vida que no tienes claras. La energía de la Luna Creciente te ayuda a no perder el optimismo y a ver el lado bueno de todo. Aprovecha el fin de semana para recargar las pilas y aclarar tus ideas.

Leo

Ten cuidado este fin de semana para no herir los sentimientos de los que tienes cerca porque será fácil entrar en conflicto, y no podrás evitar que señalen tus errores antes que tus cualidades. Debes hacer las cosas con tiento y calma.

Sagitario

La energía astral que estás recibiendo hace que estés positivo y vital, y es un fin de semana propicio para los romances. Si ya tienes pareja, entre vosotros habrá mayor complicidad y apasionamiento.

Capricornio

Puede que estés sintiendo un gran peso sobre tus espaldas, muchas responsabilidades, frenos o retrasos que te alejan de tus objetivos…, pero Mercurio muy bien aspectado te ayudará a tomar decisiones acertadas.