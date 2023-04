Claman por el despido de Rafa Mora en Telecinco tras lo que suelta de Asraf: «Impresentable»

Parece que la relación de Asraf con Manuel Cortés y Alma Bollo, los primos de su novia Isa Pantoja no tiene solución. Este jueves, los concursantes se volvían a enfrentar en ‘Supervivientes’ y ‘Sálvame‘ analizaba este viernes lo sucedido. Y una vez más, Rafa Mora ha aprovechado para criticar a Asraf indignando a la audiencia con sus comentarios.

Primero era Kiko Matamoros el que ponía sobre la mesa que los concursantes estaban siendo muy torpes porque estaban consiguiendo hacer favorito a Asraf junto a Adara. Algo en lo que Rafa Mora coincidía pero con diferente manera de ver las cosas.

«Asraf no es un novato, ya lleva tres realitys con este y no me creo que sea tan blandito una persona. No existe una persona tan blandita. Este chaval viene bien aprendido de casa, le han dicho lo que tienen que hacer, le está yendo genial y los otros unos torpones porque los están convirtiendo en víctimas», aseveraba Rafa Mora después de ver un vídeo en el que se cuestionaba si Asraf estaba victimizándose.

Kiko Matamoros se descojona del argumento de Rafa

Justo después, Rafa Mora y Kiko Matamoros se enfrentaban al hablar de si Kiko Rivera podría haber aleccionado a Manuel de cara al reality y cómo tenía que actuar con Asraf. Y es que mientras Rafa Mora aseguraba que su «amigo», al no poder nombrar a Kiko Rivera por estar vetado, lo único que quería es que su primo gane. «Si creéis que va a perder el tiempo aleccionando a Manuel para que haga o deshaga lo conocéis poquito. No ha perdido energía en eso», defendía Rafa.

«No, desde luego la energía la ha empleado en las redes y en los medios para atacar a su hermana así que no me extraña que su objetivo desde fuera para esa persona también sea Asraf», le contradecía Matamoros. «Y su hermana para atacarlo a él», le replicaba Rafa Mora.

Después, tras recordar el nuevo enfrentamiento entre Isa Pantoja y Raquel Bollo, Rafa Mora aprovechaba para lanzar un dardo a la hermana de su amigo Kiko Rivera. «Más allá del concurso esto es una familia y disfrutamos del mal rollo que existe de antes de la isla. La movida viene de atrás. Ni Isa Pi le perdona a Raquel Bollo las veces que le ha afeado su comportamiento ni tampoco Raquel entiende que Isa Pi tire antes por su parejita antes que por su primo», soltaba Rafa provocando la risa irónica de Kiko Matamoros.

Avalancha de críticas a Rafa Mora en redes

Y una vez más, los comentarios de Rafa Mora para hablar de Isa Pantoja y de Asraf han indignado a los espectadores. «Fuera ya. Es un impresentable» escribía un usuario. «Es un machista, da por sentado que un hombre no puede llorar o emocionarse, no se puede ser más palmero», decía otro. Mientras eran muchos los que pedían que se vete a Rafa Mora en Mediaset al igual que han hecho con otros rostros como Alba Carrillo.

Rafa Mora diciendo que no se cree que Asraf sea tan “blando” y que se la pasa llorando a cada rato, lo dice el mismo que se la pasa llorando a cada rato cuando lo quieren echar de @salvameoficial y por quién sabe qué razón sigue ahí a pesar de que el público no lo soporta 🙄 pic.twitter.com/u8N1ocQHnP — RPB 33 Millo 🏳️‍🌈 📺🇲🇽🪅🇪🇦 🥘 (@RPB33GALERIA) April 21, 2023

Dice Rafa Mora que no hay nadie que sea tan "blandito" como es Asraf. Y tú qué sabes? Eres psicólogo ahora o qué? Anda, habla de lo que sepas y deja los otros temas para los entendidos en la materia. Ah, y la gente es sensible, no blandita, majo. #yoveosálvame #Supervivientes2023 — María Cruz (@cruzmary99) April 21, 2023

