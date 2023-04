Carmen Lomana describe en estos tres contundentes adjetivos la entrevista de Ana Obregón

Era un secreto a voces desde la semana pasada pero apenas nadie se atrevía a verbalizarlo públicamente. Tan solo Carmen Lomana en ‘Espejo Público’ y el Maestro Joao en sus redes. Y finalmente se ha confirmado. Aless Lequio es el padre de la niña y por ende Ana Obregón es la abuela biológica además de la madre legal.

Por eso, era muy esperada la reacción de Carmen Lomana después de que su pronóstico se cumpliera. Así, la empresaria y colaboradora de ‘Espejo Público‘ entraba por teléfono este miércoles al programa presentado por Lorena García en Antena 3.

«Buenos días. Yo estoy muy feliz porque os acordáis que el jueves pasado yo comenté que estaba segura de que Ana era la abuela de esta niña porque es lo único que tenía sentido. Estoy contenta porque si llega a decir que no, hubiera quedado como una boca chancla», empezaba diciendo Carmen Lomana.

Tras sus primeras palabras, Lorena García le preguntaba a Lomana qué había hablado con Ana Obregón después de contar que habían podido hablar. «Estuvimos a las 12 de la noche hablando. Lo único que importa en esta vida es la felicidad de las personas que no es fácil. Ana me dijo que vive entre biberones, que vive feliz y que su vida ya tiene sentido y que cada vez que abraza a la niña es como sentir y abrazar a su hijo», relataba la colaboradora.

«La entrevista es muy humana, muy tierna y muy comprensible«

«Regocijémonos todos con la felicidad de Ana y dejemos de estar tan éticos con temas legales. Niños por gestación subrogada hay muchísimos y seguirá habiendo. Es un tema moral que lo legislarán o no. Pero es algo muy humano y ha dado mucha felicidad a Ana. Eso es lo que importa. Está bien que lo explique. Yo he leído la entrevista, es muy humana, muy tierna y muy comprensible«, proseguía reflexionando Carmen Lomana.

En ese momento, era Diego Revuelta el que tomaba la palabra para poner sobre la mesa que Ana Obregón llega a dejar caer en la entrevista que podría volver a hacerlo. «Deja la puerta abierta a que Áless quería tener cinco hijos», comentaba el copresentador y justo después Lorena García leía las declaraciones exactas en las que Ana si que deja caer que podría repetir el proceso.

«Repito lo importante es la felicidad de las personas. Ahora si me decís que quiere tener cuatro más ahí ya me parece que no viene al caso», soltaba entonces Carmen Lomana. «Bueno no lo dice categóricamente», reconocía Diego Revuelta.

Así justo cuando Lorena García leía las declaraciones de Ana Obregón diciendo que «puede ser» que lo volviera a hacer y que el niño podría llegar en un futuro; Carmen Lomana ni corta ni perezosa soltaba lo siguiente: «No os extrañe que haya otro embarazo gestante, a mí no me extrañaría». «Bueno dentro de un tiempo podría ser, abre la puerta», incidía Revuelta. «Y no tan tiempo, ya lo veremos», concluía ella.

Carmen Lomana entra por teléfono en ‘Espejo Público’

Carmen Lomana contra el Gobierno: «Es cínico e hipócrita»

Antes de despedirla, se producía un tenso debate en plató sobre la gestación subrogada después de que el Gobierno haya hablado de tipificar estos casos como delitos. «Me parece terrible y fuera de lugar. ¿El aborto no es un delito y traer a un bebé al mundo sí?», defendía Lomana. «Porque una cosa es disponer de tu cuerpo y otra el de una tercera persona. No son cosas comparables», le replicaba Sonia Ferrer.

«¿Es que por qué se le ocurre ahora al debate el Gobierno cuando hay cantidad de niños, de hecho todas las parejas homosexuales emplean esto desde hace mucho. Dejad que la gente sea feliz. Seguramente la madre portadora esté feliz con lo que le han pagado. Si esto en vez de ser Ana García Obregón hubiese sido una persona de su cuerda no hubiera pasado nada y hubieran dicho que era la libertad de la persona. Es muy cínico e hispócrita», sentenciaba Lomana.