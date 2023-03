La fuerte insinuación de Carmen Lomana sobre quién es el padre de la hija de Ana Obregón

Rara es la persona que no se ha manifestado sobre la noticia de la maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada a los 68 años de edad. Quienes no lo han hecho a través de redes sociales lo han hecho en televisión. Es el caso de Jorge Javier Vázquez, Ana Rosa Quintana, Sonsoles Ónega o Joaquín Prat. Otra que tampoco se ha quedado callada ha sido Carmen Lomana.

Así, Carmen Lomana se sentaba con Susanna Griso en ‘Espejo Público‘ para hablar del caso de Ana Obregón después de revelar que ella en el pasado intentó tener un hijo a través del mismo método. «Yo no sabía que habías intentado en el pasado o habías iniciado los trámites de la gestación subrogada», le comentaba la presentadora.

«Yo tuve un embarazo extrauterino, me operaron de urgencia porque me estaba muriendo y el médico que era bastante bestia me quitó las dos trompas. Me podía haber quitado solo la que tenía mal. Y entonces yo estaba incapacitada para tener hijos de forma normal. Hace 20-25 años, me hice cinco fecundaciones in vitro en el Reino Unido», le relataba Carmen Lomana a Susanna Griso.

Tras no conseguir quedarse embarazada, Carmen Lomana decidió iniciar los trámites para tener a un hijo a través de la gestación subrogada en California. «Lo ideal era hacerlo con el semen de mi marido y con otra mujer portadora que tuviera al niño», proseguía contando sobre lo que ella vivió hace 23 años. «Para mi que fuera de mi marido era que fuera mío también. Pero Guillermo se pegó la torta con el coche y adiós. Me preguntaron si quería seguir con los trámites porque había semen congelado de Guillermo pero yo no me sentía capaz en ese momento», concluía.

La opinión de Carmen Lomana sobre Ana Obregón: «Va a ser abuela y Lequio también»

«Yo no quería tener un hijo para suplir el dolor», insistía en ese sentido Carmen Lomana. «¿Y qué te parece entonces lo de Ana Obregón?», se atrevía a preguntarle Susanna Griso. «Me parece muy difícil juzgarla. Me parece que se está utilizando con una niña un vacío muy grande, si a ella le hace feliz pues bueno. Pero estoy segura de que a esta mujer portadora le han inseminado con el semen de su hijo», aseveraba entonces ella.

«¿Pero por qué lo tienes tan claro?», se preguntaba Susanna. «Porque es lo único que veo que tiene una razón de ser. Ana va a ser abuela y Lequio también. Pienso que ella en su desesperación era seguir teniendo a su hijo», defendía Lomana. «De resucitarle de alguna manera», matizaba Griso. «Sí, es que es todo tan raro esto ética, moralmente y sociológicamente. Yo humanamente la entiendo, pero hay que pensar en esa niña. Esa niña va a estar muy cuidada porque Ana tiene hermanas y tiene sobrinas», destacaba

«Pero lo difícil es que cuando tenga 80-85 años tener una hija adolescente. es que hay una diferencia generacional que como la vas a comprender, y ella dirá que tiene que cuidar a esta madre-abuela, que por muy bien que estés, los años te pesan», añadía Carmen Lomana sobre el caso de Ana Obregón. Por último, la colaboradora no dudaba en decir que «las fotos del Hola me sobraban».