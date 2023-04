Captan a Ginés hablando así sobre lo que va a hacer con Yaiza tras ‘Supervivientes’

El entramado de Ginés Corregüela y su vida amorosa sigue dando mucho que hablar en ‘Supervivientes 2023‘. Después de la visita de su exmujer y su hija, Yaiza Martín también se presentaba en Honduras y fichaba como concursante del reality, lo que cambiaba por completo los planes del ‘rey de los bocadillos’. Ahora, ha sido él mismo quien ha desvelado qué espera del futuro tras toda esta polémica.

En Honduras los concursantes tienen mucho tiempo libre y, como viene siendo habitual, todos ellos hablan claramente con sus compañeros sobre los planes de futuro que contemplan una vez acabe el concurso. En este caso, Ginés Corregüela ha reflexionado sobre sus sentimientos después de querer reconciliarse con Isabel Hurtado y, acto seguido, dejarla de lado para ‘casarse’ en el país caribeño con Yaiza Martín.

Y el agricultor jienense le ha expresado ahora a esta su deseo de hablar con su hija Miriam para solucionar los frentes que hay abiertos aquí en España. De esta manera, Ginés Corregüela quiere mantener una conversación con ella tras toda esta polémica: «Yo sé muy bien lo que quiero y lo que voy a hacer cuando vuelva, mis ideas son fijas». Es decir, una vez acabe ‘SV 2023’ sus planes son afianzar la relación con Yaiza y oficializar esa boda.

Ginés Corregüela no ha dudado en mostrar su preocupación por su vuelta: «A ver lo que me encuentro allí». De hecho, el influencer, en un momento de intimidad, ha compartido con Yaiza que tiene miedo a la reacción de su hija respecto a su romance. Y más después de que viajara hasta Honduras con su madre: «Tengo muy claro que puede ser mi hija la única persona que me caliente la cabeza».

Sobre este asunto, Miriam, la hija de Ginés Corregüela, se ha pronunciado al instante desde el plató de ‘Supervivientes’. «Por nuestra parte no va a ser calentamiento de cabeza», ha indicado la andaluza. De esta manera, la joven da a entender que no se va a interponer en la relación entre su padre y Yaiza pese que ya sea conocido por todos que no le hace ni la más mínima gracia.

Pero es que la conversación entre Ginés y Yaiza no se ha quedado ahí. Y la canaria aportaba un dato del exterior al reprochar al ‘rey del bocadillo’ que no tenga los papeles de divorcio firmados, algo que él ha querido negar. «Es distorsionar la realidad pero me tengo que callar porque esa parte no me corresponde. Calladita estoy más guapa», ha acabado diciendo la concursante para zanjar el asunto.