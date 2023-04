Alessandro Lequio causa sorpresa con el grueso palo que asesta ahora a Ana Obregón

Ana Obregón podría tener serios problemas con la inscripción de su nieta en el registro civil español. Y, tras la noticia de que el Ministerio de Justicia que preside Pilar Llop estaría presionando para que se impidiese ese proceso, ‘El programa de Ana Rosa’ se ha puesto en contacto con la bióloga para conocer su opinión. Lo que no se podía esperar es lo que ha soltado de sopetón Alessandro Lequio respecto a este extremo.

Ha sido la periodista Beatriz Cortázar la que ha contactado con la actriz. «Le pregunté por la noticia de las presiones que se están recibiendo por parte de la Ministra de Justicia en el registro, le insistí y Ana sigue en sus trece. Está tranquila en ese sentido y dice que está cansada de que la utilicen de cortina de humo. Dice que en España los políticos tienen que hablar de cosas que no se están hablando precisamente porque se está hablando de Ana», ha desvelado.

«Insiste en que su hija es americana, que tiene el corazón español y la nacionalidad americana. Ella cree que no va a tener ningún problema y que tarde o temprano su hija va a ser española porque ella lo es. Por lo tanto, ella sigue con la tranquilidad de las cosas son legales y, en el peor de los casos, su hija tiene pasaporte americano», ha añadido Beatriz.

Alessandro Lequio: «No son cortinas de humo, son piedras que ella misma se ha puesto en el camino»

Alessandro Lequio, crítico con la sobreexposición de Ana Obregón

«¿Pero ella es consciente de que sus manifestaciones en ¡Hola! son las que han generado ese problema o esa dificultad a la hora de inscribir a la niña en el registro?», ha preguntado Joaquín Prat. «Ella no se va a tirar piedras a sí misma y el argumento que da es que estas presiones son más cortinas de humo porque estamos en campaña», ha contestado Cortázar.

Y ha sido precisamente en ese instante cuando Alessandro Lequio no ha podido morderse la lengua pese a que aseguró que se iba a mantener totalmente al margen. «No, no, perdona. No son cortinas de humo, son piedras que ella misma se ha puesto en el camino», ha sentenciado sin esperarlo.

La sorpresa entre sus compañeros del club social ante tal pronunciamiento ha sido evidente y Joaquín Prat, atónito, le ha tenido que repreguntar para confirmar lo que había dicho: «¿Tú piensas que ella ha puesto piedras en el camino?». «Sí, no solo yo, todo el mundo, es de lógica», ha subrayado el conde.