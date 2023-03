Tania Medina habla así de su repentina separación de Alejandro Nieto: «Fue de sopetón»

Hace un año, Tania Medina y Alejandro Nieto pusieron rumbo a Honduras como concursantes de ‘Supervivientes 2022‘. Tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’, la pareja volvía a un reality de Telecinco y su relación volvía a verse en peligro tras salir a la luz supuestas infidelidades de la canaria a su novio con un actor famoso.

Pese a todo, Alejandro Nieto y Tania Medina consiguieron mantener su relación. Ambos se fueron a vivir juntos. Aunque ahora han tenido que separarse tras el fichaje del ganador de ‘Supervivientes 2022’ por ‘En busca del Nirvana’.

Cabe recordar que Alejandro Nieto es uno de los 10 famosos que participarán en el nuevo reality de aventura de Cuatro presentado por Raúl Gómez. Junto al controvertido ganador de ‘Supervivientes’ se encuentran en el casting otros ex-concursantes de reality como Andrea Gasca, Aless Gibaja, Charlote Caniggia, Cristo Contreras, Mahi Masegosa, Inma Campano, Yoli Claramonte, Iratxe Soriano y Christopher Mateo.

Tras la marcha de Alejandro Nieto a Nepal para grabar ‘En busca del Nirvana’ son muchos los que se preguntan cómo se encuentra Tania Medina sin la compañía de su novio. Y la canaria no ha dudado en responder a través de su canal de Mtmad, ‘Be adventurer’.

De primeras, Tania Medina ha querido abrirse y confesar a sus seguidores cuál fue su reacción cuando se enteró de que Alejandro Nieto fichaba por ‘En busca del Nirvana’. «Ya saben que Álex es concursante de un nuevo reality, se va un tiempo. Fue así de sopetón, nos cogió muy de sopetón así que fue acción-reacción», relata tras contar que se ha marchado a Canarias para visitar a su familia aprovechando que se ha quedado sola.

En el vídeo, Tania Medina relata todo lo que está haciendo estos días en Canarias. «Estoy organizando la Semana Santa. Todo el mundo se va por ahí y como yo ya estoy en Canarias aprovecharé para irme de viaje con amigos. Y finalmente he hablado con mis amigas y con Marta Peñate y vamos a organizar una ruta por el Puerto y Tarifa, un viaje de chicas», cuenta la ex-concursante de ‘Supervivientes 2022’.

En otro vídeo de su canal de Mtmad, Tania Medina habla de lo que puede suceder con Alejandro Nieto en el nuevo reality de Cuatro y su miedo a que encuentre el amor. «Cuando llamaron a Ale para ofrecerle el reality nos quedamos en shock y cuando me dijo de qué se trataba me puse muy feliz porque creo que ha nacido para presentarse a este tipo de realitys y ser él 100%. Puede ser el ganador», asegura.

«En ‘Supervivientes’ le podía ver porque es en directo, pero ahora no sé nada de él. Estoy nerviosa y no sé cómo gestionarlo. Ahora mismo está en Nepal y es muy fuerte porque no sé si está bien o está mal», prosigue contando Tania Medina en el canal.

«Es que no sé nada, solo sé lo que saben ustedes. Obviamente vamos a apoyarlo a tope», incide Tania Medina. «Ale y yo estábamos en un punto en el que no estábamos ni en el mejor momento, ni en el peor, pero estábamos con miles de proyectos y ahora es como un parón», asegura la modelo. «Es que han pasado dos días y noto el vacío», confiesa dejando claro lo importante que es Alejandro Nieto en su vida. «Lo quiero tanto y estoy tan enamorada de él que valoro mucho el espacio que ocupa en mi vida», añade al respecto.

Sobre su miedo a que se enamore de otra persona recalca que «obviamente pueden pasar cosas y se puede enamorar o sentir de otras personas». «Ya que yo estoy sola me he venido a Canarias y a centrarme en mi trabajo. Voy a estar una semana aquí, tres en Madrid y la de Semana Santa en el Puerto de Santa María», concluye.