Expectación máxima por el suceso inaudito que se destripa en ‘La Isla de las Tentaciones 6’

El avance de ‘La isla de las tentaciones 6’ deja en el aire la continuidad de numerosas parejas y anuncia un hecho inédito y una hoguera de confrontación.

Como viene siendo habitual, ‘La isla de las tentaciones 6’ no ha decepcionado con la emisión del avance del próximo programa. El espacio presentado por Sandra Barneda es experto en captar la atención de los espectadores y mantenerles en vilo hasta la siguiente entrega y esto es precisamente lo que ha pasado con el adelanto emitido.

En el vídeo se ha podido ver cómo la temperatura sube en cada una de las villas. El programa ha terminado con unas comprometedoras imágenes de Napoli y Naomi bajo las sábanas. Los dos concursantes han decidido dar rienda suelta a la pasión protagonizando unas sonadas imágenes que tendrán como consecuencia el desesperado abandono de las hogueras de Adrián, la pareja de Naomi. «Yo me piro, que no quiero esto tío. Estoy hasta los cojones ya. Me piro, que le den por culo. Qué asco, qué puto asco», ha gritado Adrián desesperado.

Y es que en el próximo programa Sandra Barneda volverá a reunir a los concursantes en unas hogueras que marcarán el rumbo de muchas parejas. Es el caso de la formada por David y Elena puesto que esta última no ha dudado en solicitar una hoguera de confrontación, lo que supondrá un antes y un después en su paso por ‘La isla de las tentaciones 6’. «Quiero una hoguera de confrontación«, ha pedido.

Así pues, otra de las parejas que a punto está de ver su relación explotar por los aires es la formada por Álex y Marina. Esto es debido a las declaraciones del joven durante las hogueras. Sin pudor alguno, la pareja de Marina llega a confesarle a la presentadora: «Me ha hecho sentir cosas (su tentadora) que hace tiempo que no sentía».

La cosa no se queda ahí puesto que en el avance también se ha podido ver algo inaudito en el formato: cómo las chicas han decidido descolgar las míticas luces de la tentación y destruirlas. Un comportamiento inédito e inaceptable que nunca antes se había visto y que previsiblemente tendrá importantes consecuencias. De hecho, sobre ello, Sandra Barneda tendrá que pronunciarse y será en el próximo programa.