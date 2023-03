Joaquín Prat ha estado a punto de romper en llanto en una conexión de ‘Ya es mediodía’ y ha pedido que le echen una mano.

‘Ya es mediodía‘ ha abordado la grandísima noticia de que un medicamento desarrollado por el laboratorio Institute of Genetics and Cancer de la Universidad de Edimburgo está frenando en muchos ratones tumores como el de pulmón, el de mama o el de próstata. Y Joaquín Prat no ha podido contener la emoción durante la conexión en directo con el español que ha participado en este paso de gigante en la investigación contra la enfermedad.

«Me emociona mucho la siguiente noticia. Siempre digo que estas noticias deberían abrir todos los informativos y las portadas de los periódicos. Una pastilla que logra detener varios tipos de cáncer y además la ha creado o ha participado en ella un español. Asier Unciti Bronceta, director del laboratorio Institute of Genetics and Cancer de la Universidad de Edimburgo. Asier, qué gusto saludarte. ¿En qué fase está y cuándo se van a poder beneficiar de ella todas aquellas personas que tengan cáncer? ¿Qué tipo de cánceres detiene?», se ha interesado el presentador de Telecinco.

«Hemos llegado a un punto clave en el desarrollo de nuestras investigaciones. Mi laboratorio diseñó y desarrolló este fármaco y, ahora, hemos completado todos los estudios preliminares que se tienen que hacer antes de ir al ser humano. Estamos en el punto de que vamos a empezar los primeros ensayos clínicos en pacientes este mismo verano después de 10 años investigando. La clave aquí ha sido una empresa farmacéutica que ha apostado por nosotros, ha apostado por este fármaco, completamente innovador, que puede tratar muchos tipos de cánceres. Pero debemos dejarlo claro: es tan selectivo que por eso no va a causar efectos secundarios, pero también significa que no va a tratar a todos los cánceres. Va a tratar a aquellos que están relacionados con esta proteína que nosotros inhibimos y que se llama SRC», ha explicado minuciosamente el entrevistado.

«¿Y cuáles son?», ha insistido Prat. «Va desde el cáncer de mama triple negativo, que es el más agresivo que hay, al cáncer de próstata e incluso de cerebro de niños, que es particularmente lo que a mí más me fascina», ha respondido Asier. «Me imagino que habrá gente ahora mismo que te estará escuchando en casa y que se le llenará el corazón de esperanza porque o bien tiene algún familiar o igual ellos mismos están padeciendo la enfermedad», ha comentado un Joaquín muy emocionado.

«La nota ahora es que tenemos mucha esperanza e ilusión puesta en este fármaco. Es verdad que es un paso importante, pero todavía queda tiempo y se tienen que superar todas las etapas para saber que es seguro para los seres humanos, saber que es tolerable a una dosis y después encontrar a todos aquellos pacientes que se pueden beneficiar de este fármaco. Lo bueno que tenemos es que esta empresa ya tiene la inversión para poder realizar todos esos estudios», ha añadido el director del laboratorio.

«Ya tenéis la pasta, que es lo importante, porque las ganas y el arrojo y los conocimientos ya los teníais. Ha sido un placer saludarte y, por supuesto, la enhorabuena a todo el equipo por el talento y las ganas de ayudar al prójimo», le ha despedido Prat al borde de las lágrimas por este alentador avance sobre una lacra en nuestra sociedad como es el cáncer.

Sin embargo, esa emoción le ha podido y ha reclamado a sus colaboradores que le ayudaran a poder seguir con el programa mientras se recomponía: «Echadme una manita, anda». «Sí, ya te lo notamos», ha apuntado un tertuliano presente en la mesa. «Lo mal que lo estás pasando en este programa eh», ha apostillado también Esther Palomera. «Lo que pasa es que pienso en todos los enfermos y pienso en sus familias», ha confesado Joaquín Prat con la voz entrecortada.

«Vamos con un poco de alegría, vamos a hacer el clic», ha proseguido el veterano comunicador mientras daba paso a la sección fresh del programa en la que se suelen tratar temas mucho más desenfadados y de crónica social. Es más, en un momento dado, le ha hecho un comentario a Alexia Rivas que venía a constatar el mal rato que había pasado unos minutos antes: «Te agradezco que estés aquí porque así me liberas a mí un poquito de este sofocón que me he llevado».