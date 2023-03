Desarticulado el gran montaje de Fani Carbajo y Christofer que habían mantenido en secreto

‘Socialité’ destapaba este domingo que Fani Carbajo y Christofer (‘La isla de las tentaciones’) habían tomado el pelo a todos con su boda.

Hacía tiempo que no se sabía nada de Fani Carbajo y Christopher Guzmán, más allá de que habían roto definitivamente pocas semanas después de su boda. Hasta ahora. Pues este domingo, 5 de marzo, María Patiño estallaba contra ellos en ‘Socialité’ por lo que considera una tomadura de pelo de la pareja estrella de la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’ al programa y a la audiencia.

Tras una pausa publicitaria, María Patiño decía estar «indignada» por la información que había llegado hasta la redacción del programa. «Gema Mirón, estoy tan indignada con lo que vas a contar. Estoy tan indignada de que se tome el pelo a los lectores y a los espectadores. Pero, bueno, me callo, que la noticia es tuya», anunciaba la presentadora, dando paso a su compañera.

Y es que, al parecer, un antiguo amigo de Fani se ha puesto en contacto con el programa de Telecinco para advertir de un nuevo episodio de celos y toxicidad protagonizado por la expareja en un local de ocio nocturno madrileño. «Coincidieron en la misma discoteca. Él estaba con sus amigos y ella con Fran, su nuevo novio», ha informado la reportera de ‘Socialité’.

María Patiño en ‘Socialité’

Al descubierto su «gran mentira»: nunca se casaron

Según explicaba Gema Mirón a María Patiño, esta persona «nos contó que Christofer se sintió humillado porque Fani estaba dándose el lote con su chico a solo unos metros de él. Le sigue doliendo. Fani puede hacer lo que quiera, pero a él, lógicamente, le duele». Además, este testigo ha confirmado al programa lo que han denominado «la gran mentira de Fani y Christofer«. Es decir, que la pareja nunca estuvo casada, sino que simplemente organizaron una boda ficticia para sacar rédito económico: «El día que tenían cita para firmar en el ayuntamiento, Fani no se quiso levantar, literal. El dinero de los regalos lo invirtieron en su local».

El propio Christofer habría confirmado la noticia a ‘Socialité’. Algo que a María Patiño no le ha hecho ninguna gracia, mostrándose demoledora contra la expareja: «Menos mal que ningún medio compró esa boda, pues imagínate el papelón para el medio. Si es que no hubo ni boda. En ese sentido, me alegro por lo que al final representa el mundo en el que yo me muevo. Más allá de que Fani retome su vida, no entiendo este tipo de tomaduras de pelo. Si haces una fiesta, no tienes por qué vestirte de novia. Vístete de jota aragonesa».