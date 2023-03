Fani Carbajo esclarece cuál es su verdadera relación con Mario Casas tras su pillada

‘Socialité’ ha emitido unas imágenes en las que se ve se ve a Mario Casas y a Fani Carbajo disfrutando de una fiesta juntos. Ella ha explicado al programa qué relación tiene con el actor

Este sábado, 4 de marzo, ‘Socialité‘ ha emitido unas imágenes en las que aparecía Fani Carbajo de fiesta con uno de nuestros actores más queridos y deseados: Mario Casas. Rápidamente han surgido los rumores: ¿Qué hay entre ellos? Para conocer todos los detalles de esta sorprendente relación, el programa de Telecinco se ha puesto en contacto con Fani para que se explicara.

Y la exmujer de Christofer Guzmán lo ha querido dejar bien claro: «Mario Casas no cayó en mis brazos. No hubo la posibilidad porque había mucha gente, pero tampoco habría pasado nada, no sé. Yo es que Mario Casas no es de mi estilo, así que por mi parte no habría pasado nada».

«Le vi muy cortado para lo acostumbrada que, personalmente, a mí me tiene en el cine. Le vi muy callado, muy cortado, vergonzoso. En las distancias cortas gana. Conmigo fue superamable. Yo no me quería acercar a él porque me daba mucha vergüenza y fue él quien dio el primer paso. Me dijo que me conocía de la primera edición de la isla», ha añadido Fani Carbajo.

Mario Casas y Fani, juntos de Fiesta

Fani está de nuevo ilusionada: «Estoy conociendo a un chico»

Lo que sí ha confirmado la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ es que está conociendo a alguien tras su ruptura de Christofer: «No estoy enamorada, pero sí estoy ilusionada. Estoy conociendo a un chico que se llama Fran, creo que he tomado la decisión correcta».

El que no está demasiado contento con esta nueva ilusión de su ex es Christofer, como así ha reconocido él mismo: «No sabía nada de esto. No tengo ni idea. No sé si han tenido un tonteo o no. Yo que sé·». «Tú dejas una relación con tu pareja de muchísimos años y no creo que a las dos semanas y media te entren ganas de conocer a otra persona. A mí no me apetece porque no me nace, porque yo sí he estado enamorado de esa persona. Ya me he dado cuenta que ella nunca ha estado enamorada de mí», ha sentenciado.

Fani Carbajo también se ha pronunciado en ‘Socialité’ sobre estas palabras de su exmarido: «Las cosas pasan así de un día para otro. Yo me obligaba, me apetecía más estar en la calle, con mis amigas y le dije: ‘Mira, tenemos que hablar porque yo no soy feliz y creo que no estoy haciendo feliz a ti con esta situación’. Para esta gente que comenta y dice que pobre Christopher. Televisivamente soy mala persona, pero él lo ha sido de puertas para dentro».