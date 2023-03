Belén Esteban abre un melón de los gordos con Agustín Etienne, novio de Olga Moreno

‘Sálvame’ analizaba este lunes los motivos por los que Belén Esteban decidió dejar de estar representada por Agustín Etienne.

Tras salir a la luz el escándalo de Toño Sanchís y la denuncia de Belén Esteban a su ex-representante; la colaboradora decidió que Agustín Etienne, el que había sido la mano derecha de Toño siguiera trabajando con ella como representante. Así, hasta hace algo más de un año cuando Belén optó por romper su relación profesional con el argentino y empezar a representarse a sí misma.

Mucho se ha hablado sobre el por qué Belén Esteban tomó esta decisión. Hace unos días, la revista Lecturas publicaba que todo se debía a que Agustín Etienne hablaba con Toño Sanchís a las espaldas de Belén. Algo que la colaboradora de ‘Sálvame‘ ha desmentido este lunes en el programa presentado por Adela González y María Patiño.

«Lo que cuenta la revista Lecturas no es verdad respecto a que yo no me hablo con Agustín porque tiene relación con Toño Sanchís. Es verdad que yo decido romper la relación con Agustín por una serie de motivos que no voy a decir aquí. Y porque considero que ya soy una persona capacitada para llevarme mis cosas», sentenciaba de primeras Belén tras ver como durante la emisión del vídeo negaba con la cabeza lo que había publicado la citada revista.

Tras ello, Belén Esteban insistía en que «ha habido cosas que no me han gustado pero no las voy a contar aquí» asegurando además que ella de Agustín no iba a hablar nunca. Mientras, era Gema López la que al ver que su amiga no quería entrar optaba por explicar, según ella, cuál era la razón de peso por la que Belén Esteban decidió que Agustín dejara de ser su representante situándolo todo en la aparición de Rocío Flores.

Así, la colaboradora ponía sobre la mesa todo lo que sucedió. «Agustín se ofrece a ayudar a Belén en el tema del juicio con Toño y Belén le ofrece trabajar con ella. Y Agustín vive una época dorada porque es la época de la boda de Belén, es decir hay mucho dinero que Belén factura y que también factura Agustín. Pero aparece Rocío Flores y ahí hay un problema de intereses y yo creo que Agustín se dispersa y no se da cuenta que la persona que es la gallina de los huevos de oro es Belén», explicaba Gema López mientras que Kiko Matamoros negaba que eso fuera así.

Pero Belén Esteban no dudaba en decir que Gema llevaba razón. «Cuando Agustín trabaja conmigo no tengo queja, pero cuando coge a otra serie de personas yo si que veo que yo hacía un reportaje y yo tenía que tener cuidado con el titular. Él puede llevar a quién quiera y como quiera pero había cosas con las que yo no estaba de acuerdo y el tiempo me ha dado la razón», aseveraba la colaboradora.

«No me gusta que me utilicen»

Ante las dudas de sus compañeros, Belén Esteban iba mucho más allá dejando caer que Agustín trató de engañarle en algunos aspectos. «Él llevaba personas que para mi interés no estaba de acuerdo, no me refiero a Rocío Flores. Pero a mí me daban informaciones que no eran ciertas y a mí no me gusta que me utilicen porque yo no puedo defender una mentira», soltaba Belén sin cortarse dejando entrever que todo tenía que ver con Antonio David Flores.

«¿Tú sientes que ante un conflicto de intereses él defendía más a la otra parte que a su amiga que eras tú?», le preguntaba entonces María Patiño. «A mi no es que me tuviera defender. Yo lo que me di cuenta es que cuando hacíamos reportajes, él trabajaba de forma muy diferente a lo que hacía antes. Si yo hago un par de reportajes y yo tengo que luchar por el titular me duele porque eso es algo que tiene que hacer el representante. Y luego veo cosas que no estoy de acuerdo. No lo puedo comparar con Toño porque no tiene nada que ver. A mí Agustín en la vida me ha faltado absolutamente nada. Ni ha hecho cosas a mis espaldas pero veo cosas que no me gustan», añadía Belén.

Por último, Belén Esteban confesaba que lo que más le dolió fue ver cómo se encontró con Agustín en Telecinco cuando acompañaba a Rocío Flores y él no le saludaba. «Me dolió mucho. Y yo pensaba que el día que me caí y me rompí la pierna al menos un WhatsApp de Belén como estás, se lo hubiera agradecido porque le quiero», terminaba de decir.