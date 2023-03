Ana Rosa Quintana ha sido muy dura ante el intento de abandono de Patricia Donoso en ‘Supervivientes 2023’.

Patricia Donoso provocó este domingo un hecho inédito en ‘Supervivientes‘ que ha sido muy comentado en ‘El programa de Ana Rosa’. La concursante activó el protocolo de abandono y, pese a las insistencias de Ion Aramendi, decidió que no podía más y que dejaba el concurso tan solo tres días después de su inicio. Parecía definitivo. Sin embargo, a última hora de la noche todo dio un vuelco y, para sorpresa de todos, volvió a la isla.

Un arrepentimiento que descolocó y que muy probablemente está motivado por la penalización que deben pagar los participantes por dejar tirado al programa y plantarse sin justificación alguna como era su caso. Una clausula que se recoge en el contrato y sobre la que hay antecedentes a lo largo de la historia del formato.

Despistada con el cambio de parecer tan repentino, Ana Rosa Quintana ha preguntado: «¿Entonces Donoso se sigue quedando en ‘Supervivientes’, no?». Los compañeros le han aclarado que por ahora sí, pero ella ha sido sentenciadora: «Yo creo que no va a aguantar mucho. Ahora, yo te digo una cosa: yo no la metería en los platós. Porque esto es el viejo truco: dejo de pasarlo mal en la isla y ahora estoy en los platós». Unas palabras que han sugerido un claro veto a la superviviente. «Sentadita al calor de los focos se está mejor», ha apostillado al hilo Pepe del Real.

«Estaba Charles (su marido) echando cuentas del rejonazo que tenía que pagar a la productora por tener que abandonar el concurso sin causa justificada. ¿Cuánto tiene que pagar mi mujer si se va del concurso? Pues nada, ya estás volviendo a la playa fenómena», ha reflexionado Joaquín Prat. «¿Pero eso no se lo leen antes?», se ha preguntado Ana Rosa. «26 mil ediciones después, ¿dónde se cree que va esta gente?», ha exclamado molesto el presentador.

«Yo creo que es paripé en busca de protagonismo. Esta señora es una cuentista, ha querido ser protagonista del primer debate y lo ha conseguido. Ella se ha gastado 400 mil euros en cirugía estética. ¿Eso es posible?», ha comentado por su parte Alessandro Lequio, desviando el foco a los cambios estéticos que se ha aplicado Patricia Donoso recientemente.

«Eso dice ella, pero vamos a ver, cirugía estética tiene poca y mal hecha», ha replicado Bibiana Fernández. «Poca no», le ha corregido con sorna Quintana. «Poca me refiero a que no tiene edad para hacerse muchas cosas», ha matizado la tertuliana. «Se ha quedado sin nariz», ha apuntado Ana Rosa en tono jocoso. «Yo para empezar me pregunto: ¿quién es Patricia Donoso? ¿Cuál es su pasado? Pero no porque yo tenga interés en el pasado de los demás», ha continuado Bibiana. «Mejor que no hurgues en su pasado», se le ha oído susurrar a Lequio.

«Si yo llevo 100 años en esto y no me conocen, Patricia Donoso, que le tocara el culo un día un hombre (Ortega Cano) en un tren, no creo que sea una cosa de saber quién es», ha aquejado la colaboradora. «Uno no puede llegar a un concurso como ‘Supervivientes’, que han anunciado como el más extremo por muchísimas características especiales que va a tener esta edición, y decir que el primer día no lo soportas. Un poquito de dignidad», ha afeado también Marisa Martín Blázquez.

«Es estrategia, ha sabido jugar con la condescendencia del programa porque en otras circunstancias le dicen ‘ya has dicho que te vas y no vuelves'», ha aseverado Antonio Rossi. «Yo estoy con Joaquín, que el marido ha hecho las cuentas y ha dicho ‘ya estás volviendo a la isla'», ha zanjado el debate Ana Rosa Quintana.