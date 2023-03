Patricia Donoso da el volantazo y pide volver a ‘Supervivientes 2023’ tras su abandono

Patricia Donoso ya había comunicado su decisión definitiva de poner fin a su aventura en ‘Supervivientes 2023’, pero se ha acabado arrepintiendo.

Después de un obstinado tira y afloja entre Patricia Donoso y Ion Aramendi en la primera gala de ‘Supervivientes: Conexión Honduras‘, la concursante aseguraba que no podía resistir más, que tiraba la toalla y que optaba por abandonar la aventura sin vuelta atrás. Una determinación que era definitiva a priori.

El presentador vasco lo había intentado evitar por activa y por pasiva a lo largo de toda la velada. Incluso aislándola en una localización aparte (en la Cabaña Presidencial) para que se calmara y pudiera meditar las cosas con mayor raciocinio. Sin embargo, ni la propuesta de que esperara al menos hasta el martes en ‘Tierra de Nadie’ para tomar una decisión más en frío había resultado fructífera.

«Lo primero de todo, quiero pedir perdón a Bulldog, a todo el equipo, por todas las horas malas que les he hecho pasar, por este abandono tan pronto y por ser la coñazo de la edición. Pero tengo que ser fiel a lo que siento. Si yo regreso a la isla, voy a hundir al grupo entero. No me vale para el martes, no me vale para el jueves. Lo he hablado hace un segundo. Yo no soy esta. Yo soy una persona perfectamente capaz para muchas cosas, pero yo he llegado hasta aquí», empezó diciendo; dejando claro que el motivo de su marcha era que la mente le había jugado una mala pasada y no le permitía continuar.

«Lo siento muchísimo. Me encantaría, amo el trato, amo a mis compañeros, pero yo no puedo estar más aquí. No puedo», confesaba una Donoso aparentemente derrotada. «¿Es tu decisión final Patricia?», le repreguntaba Aramendi. «Es mi decisión final con todo el dolor del alma por el equipo. No por mí, por el equipo», sentenciaba en lo que parecía una decisión totalmente irreversible.

«Pues hasta aquí llega tu aventura, lo sentimos mucho, nos da pena, creemos que podrías dar mucho, pero es tu decisión y la vamos a respetar», eran las últimas palabras del comunicador ante el que pasaba a convertirse en uno de los abandonos más fugaces de la historia del formato de supervivencia, arrebatando el récord a Oriana Marzoli.

Patricia recapacita y regresa a la isla

Sin embargo, a última hora del programa la situación ha dado un volantazo radical y Patricia Donoso ha decidido cambiar de rumbo y volver. «Está volviendo a la playa. Se ha arrepentido de su decisión, ha recapacitado y ha decidido que vuelve a la playa», ha informado Ion Aramendi. Un arrepentimiento inesperado del que habrá más noticias en la gala del martes y que, a buen seguro, ha estado motivado por la penalización.

Cabe destacarse que, en ese sentido, existe una clausula contractual que contempla una dura sanción económica. Hay antecedentes en los que se ha aplicado. Por ello, es más que probable que la superviviente haya dado un paso atrás al darse bruces con semejantes represalias.