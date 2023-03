Patricia Donoso pide abandonar ‘Supervivientes 2023’ y este es el motivo de su decisión

Ion Aramendi ha adelantado en ‘Fiesta’ los contenidos de ‘Conexión Honduras’, entre ellos el protocolo de abandono de Patricia Donoso.

No ha pasado ni una semana desde que arrancó ‘Supervivientes 2023′ y ya hay un concursante que ha amenazado con abandonar la aventura. Tres días después del estreno del reality, Patricia Donoso ha pedido el abandono del programa según ha adelantado Ion Aramendi en ‘Fiesta’.

Como ya es habitual con cada reality, Emma García ha recibido en el plató de ‘Fiesta’ a Ion Aramendi, el presentador de ‘Supervivientes: Conexión Honduras‘ para que adelantara algunos de los contenidos de la gala que emite Telecinco este domingo.

Y ha sido cuando Ion Aramendi ha sorprendido a todos al anunciar que ya se había activado el primer protocolo de abandono de la edición. «Lo más importante el protocolo de abandono de una de las concursantes. Y vamos a ver en directo si se va a o no porque quiere irse», adelantaba el presentador antes de revelar que se trataba de Patricia Donoso.

«¿Pero le ha pasado algo?», se preguntaba Emma García. «No, no le ha pasado nada pero la primera adaptación, en las primeras 24 horas ya quería irse», contestaba Ion Aramendi. «Es que Patricia que está acostumbrada al lujo…», soltaba entonces Alejandra Rubio dejando claro que sabía que eso iba a pasar. «Pues yo no me lo esperaba», apostillaba la presentadora.

Mientras Ion Aramendi recalcaba que «lo está pasando mal porque no se termina de adaptar» y «vamos a hablar con ella a ver qué pasa». «No ha pasado nada grave, no ha habido ninguna tormenta, es el principio y no ha pasado nada para que quiera abandonar pero está decidida a hacerlo y tenemos que hablar con ella en directo», proseguía contando Ion Aramendi. «Porque tiene dinero y no le molesta irse», soltaba entonces Amor Romeira.

Por otro lado, Ion Aramendi ha cebado que hay un triángulo porque Alam y Manuel tenían muy buena relación con Katerina en la pre convivencia. «Alma como amiga y Manuel que siente algo por Katerina y al ser nominada Alma por Katerina, se sienten traicionados y les vamos a juntar a los tres», adelantaba el presentador.