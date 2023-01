Techi (‘GH VIP’), ingresada de urgencia tras un supuesto intento de suicidio

‘Fiesta’ ha informado que Techi Cabrera, ex de Kiko Rivera ha sido ingresada este domingo por un supuesto intento de suicidio.

Hace unos meses, Techi Cabrera, quien fuera ex-novia de Kiko Rivera y concursante de ‘GH VIP 6’, confesaba tener un problema mental. Así, la joven relató que le habían diagnosticado un trastorno bipolar. Ahora, su nombre ha vuelto a estar de actualidad y no precisamente con buenas noticias. Y es que según ‘Fiesta’, la joven habría intentado suicidarse.

Eran poco más de las 16:30 horas de la tarde de este domingo 29 de enero cuando Emma García se desplazaba hasta una de las zonas del plató de ‘Fiesta‘ para hablar con Amor Romeira, gran amiga de Techi, para dar la última hora sobre su estado de salud.

«Ha tenido una recaída, ha tenido que acabar en el hospital. Podemos decir que gracias a Dios está estable y está bien», explicaba Amor Romeira. «¿Ha vivido un episodio complicado no?», le preguntaba Emma a su colaboradora. «Sí, ha vivido un episodio complicado. Yo recibí la información anoche. Me quedé asustada y su entorno familiar está preocupado», aseveraba la colaboradora.

El desgarrador testimonio de la ex de Kiko Rivera en ‘Sálvame’

«Llevo mucho tiempo desaparecida de las redes y tiene un motivo. Lo he pasado muy mal, no le recomiendo a nadie esta enfermedad, que es muy difícil de llevar y de convivir con ella», empezó relatando en un post de Instagram. «Tengo trastorno bipolar y es muy difícil mi convivencia junto a ella, pero me considero una persona fuerte y solo lucho, lucho y lucho cada día», prosiguió explicando ante sus seguidores.

«Cuando las voces vienen…tener que escuchar voces que no son reales, volverte loco a comprar compulsivamente, estar eufórico, estar deprimido. Unos picos muy fuertes. Eso es el trastorno bipolar. Eso y mucho más», concluía Techi en dicho texto.

Poco después, Techi también se pronunció sobre su situación en ‘Sálvame’. En el programa contó que le diagnosticaron una discapacidad del 65% y que en los últimos tiempos tuvo que ser ingresada en varias ocasiones. Debido a su enfermedad mental ha sufrido mucho rechazo por parte de su entorno aunque sin duda su familia es su máximo apoyo.