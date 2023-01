Risto Mejide, alto y claro hace público su malestar con Mediaset por censurar el ‘Chester’

Risto Mejide se ha pronunciado en ‘Todo es mentira’ y ha expresado su malestar con Mediaset por censurar una pregunta a Tita Cervera en el ‘Chester’.

Cuatro emitió este martes la segunda entrega de la última temporada de ‘Viajando con Chester‘ en la que Risto Mejide se sentó junto a Tita Cervera y Máximo Huerta. Un programa que anotó un gran 9,5% y 940.000 espectadores, pero que no ha estado exento de polémica después de que Mediaset decidiera censurar a última hora una de las preguntas bomba de Risto a la Baronesa Thyssen.

«¿Es Borja el padre tus hijas?«, era la pregunta que le había hecho Risto Mejide a Tita Cervera y con la que tanto Telecinco como Cuatro estaban promocionando la entrega de ‘Viajando con Chester’ de esta semana. Sin embargo, este martes por la tarde, El Mundo desvelaba que Mediaset había decidido censurar finalmente esa pregunta.

«Después de analizar el contenido completo del programa hemos considerado oportuno retirar esa cuestión, para evitar cualquier posible problema en torno a la privacidad de dos menores«, aseguran desde Mediaset según recoge Vertele. Tras ello, el grupo ha eliminado la pieza promocional de la web de Cuatro y todas las publicaciones en redes sociales sobre dicha pregunta.

«No estoy nada de acuerdo»

Tras enterarse de la censura, Risto Mejide ya se pronunció crítico con Mediaset a través de su cuenta de Instagram. «No estoy para nada de acuerdo con esta decisión. Mañana os explico por qué», exponía a través de los storys de su cuenta.

Y dicho y hecho. Nada más arrancar la entrega de ‘Todo es mentira’ de este miércoles y de recibir el aplauso de sus compañeros por la buena audiencia que había hecho ‘Viajando con Chester’, Risto Mejide se pronunciaba sobre la censura y dejaba claro que no estaba nada de acuerdo ni entendía la decisión de la cadena.

«Anoche una de las preguntas que yo le hacía a Tita no fue emitida. Yo manifesté mi descontento al respecto y os dije que hoy os iba a explicar por qué. Y como no quiero que esto se transforme en una bola os lo cuento tal cual. Obviamente yo no decido lo que se emite y lo que no se emite en ningún programa. Ya me gustaría, tendría otro sueldo. Pero considero que puedo discrepar de las decisiones que se toman en esta casa como siempre he hecho y decirlo abiertamente«, empezaba diciendo el presentador.

Risto expresa su queja a Mediaset: «Aquí hay algo que se me escapa»

«Discrepo porque no la entiendo. No entiendo por qué una pregunta que simplemente es una pregunta que la otra persona tiene la libertad para contestar, hecha a una mujer de cuyas hijas se está hablando. Pues simplemente es hablarle a la madre, a la que tiene la potestad legal y la tutoría de esos dos menores para conocer el origen de las especulaciones sobre el origen biológico de las menores. Ya está. Ella tenía la opción de aclararlo o no aclararlo. Yo creo que las preguntas jamás ofenden, ni molestar si lo que buscan es una verdad y zanjar las especulaciones al respecto. Darle esa opción, me parecía lo más adecuado», aseveraba Risto Mejide.

Pero lejos de quedarse ahí, Risto Mejide iba mucho más allá contra Mediaset. «No entiendo la decisión de la cadena de quitar esa pregunta. Y tampoco entiendo el por qué si era tan poco adecuada por qué nos hemos pasado una semana cebándola en las promociones. No lo entiendo, aquí hay algo que se me escapa y como se me escapa lo digo. Si alguien me lo explica seré feliz y os lo explicaré a vosotros»