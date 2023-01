Pedro Ruiz apenas tarda en opinar de este modo del nuevo proyecto de Sonsoles Ónega en Antena 3

Pedro Ruiz se ha mojado sobre el especial del ‘Escándalo de las residenciase’ que emitió Antena 3 con Sonsoles Ónega y Alberto Chicote.

Raro es el día que Pedro Ruiz no se pronuncia en sus redes sociales sobre los asuntos de actualidad o de los programas de televisión que ve. Habitualmente, el presentador y actor no duda en criticar los programas de Telecinco pues se ha convertido en el principal azote de Mediaset en los últimos tiempos.

Y mientras critica fuertemente a programas como ‘Sálvame’, ‘La isla de las tentaciones’ o ‘Pesadilla en El Paraíso’, Pedro Ruiz no ha dudado en pronunciarse este viernes sobre el especial de ‘Hablando en plata‘ que emitió Antena 3 con Sonsoles Ónega y Alberto Chicote.

Cabe recordar que el especial sobre el ‘Escándalo de las residencias’ fue muy alabado en redes sociales donde incluso Mónica García (Más Madrid) expresó su opinión a través de las redes. Un éxito que también se trasladó a la audiencia del programa pues anotó un gran 15.9% de cuota y 1.935.000 seguidores en su primer bloque y un 18.9% y 992.000 espectadores con el debate pese a competir contra el partido y la prórroga del Real Madrid-Atlético de Madrid de Copa del Rey. Una audiencia entre la que se encontraba el propio Pedro Ruiz.

El éxito de ‘Hablando en plata: Escándalo en las residencias’ fue tal que consiguió liderar por encima de ‘Pesadilla en El Paraíso’, que anotó mínimo en Telecinco con un 8% y 843.000 espectadores. Asimismo, el debate conducido por Sonsoles Ónega y que también contó con Chicote entre los tertulianos lideró por encima de ‘Todos contra 1’ en TVE, que pese al ir después del fútbol, se quedó en un 9,9% y 737.000 espectadores.

Así, Pedro Ruiz no ha dudado en alabar el trabajo realizado por Antena 3. «Aplaudo el programa sobre las residencias que condujeron anoche en Antena 3 Sonsoles Ónega y Alberto Chicote. Soy especialmente sensible al tema. Los mayores han de ser los más considerados. Los horrores de algunas residencias son de aquelarre. Y los que se desentienden no merecen tregua», asegura en su cuenta de Twitter.