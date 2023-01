Antonio Montero parte en dos con su confesión inédita en ‘Pesadilla en El Paraíso 2’: «Fue una tragedia»

Antonio Montero ha revivido en ‘Pesadilla en el paraíso 2’ la traumática pérdida de su madre, a la que estaba especialmente unido.

La organización de ‘Pesadilla en el paraíso 2‘ se ha propuesto que conozcamos un poco más a fondo a los granjeros del reality. Por ello, una de las dinámicas planteadas por Nagore Robles esta semana ha consistido en desvelar algunos de los mayores errores por parte de los concursantes. Uno de los que más se han implicado ha sido Antonio Montero. El fotógrafo no ha dudado en revelar cómo afrontó la pérdida de su madre y lo mal que lo sigue pasando a día de hoy.

En un primer momento, el colaborador de ‘Sálvame’ ha desvelado que tenía un deseo pendiente con su madre. En concreto, se trataba de un viaje a México que, debido a diferentes factores, nunca pudieron hacer. «Mi madre falleció cuando empezó el covid, después de 17 años de alzheimer. Fue una gran tragedia en la familia la enfermedad. La muerte fue casi una liberación… Con el alzheimer parece que es tarde para hacer un viaje y todos esos años he pensado qué pena», ha apuntado Antonio Montero con gran tristeza.

Una vez el concursante se sintió más fortalecido, prosiguió confesándose visiblemente afectado: «Cuando murió, no podía llorar. Se la llevaron dos personas vestidos de blanco con los trajes estos… No supimos ni a dónde la llevaban… Eso hay que vivirlo». De igual manera e intentando contener el llanto, Montero ha recordado: «Siempre pensé que me hubiera encantado hacer ese viaje con ella para haber hablado con ella porque nunca hablé con mi madre en realidad, nunca me senté con ella en realidad para saber cómo estaba o si era feliz».

Con el mismo tono, el granjero ha acabado hablando también de cómo es la relación con su padre. De hecho, ha asegurado que uno de los principales obstáculos que le dificultaron aceptar la propuesta de concursar en el reality fue la avanzada edad de su progenitor: «Es muy mayor y sé que nos necesita mucho a nosotros porque le gusta mucho estar con nosotros». Finalmente, Antonio Montero le ha dedicado las siguientes palabras: «Yo estoy bien y esta gente está de cachondeo siempre ósea que no te preocupes y que espero que estés bien».