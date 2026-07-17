Antena 3 se moviliza tras el Mundial y anuncia el estreno de la serie de 'Padre no hay que uno' contra el formato estrella de La 1 de RTVE

Con el final del Mundial este fin de semana, las cadenas privadas van a movilizar algunos de sus prime time la próxima semana para tratar de aprovecharse de que la audiencia volverá a la normalidad. Si Telecinco ha fijado los estrenos de 'El camino de la verdad' y 'Sandokán', Antena 3 ha hecho lo propio con 'Padre no hay más que uno, la serie'.

Así, Antena 3 saca por sorpresa la ficción basada en la exitosa saga cinematográfica de Santiago Segura, y lanzará en abierto su primera temporada después de que Prime Video estrenara la ficción el 6 de febrero y de que Atresplayer también añadiera a su catálogo un capítulo semanal entre el 25 de enero y el 12 de abril.

'Padre no hay más que uno, la serie' llegará a Antena 3 el próximo jueves 23 de abril a las 23:00 horas. De esta manera, Atresmedia confía en la ficción para hacer frente a 'El perro andaluz', el programa de Manu Sánchez que lidera con creces el prime time del jueves en La 1; así como a la serie 'Ella, maldita alma' en Telecinco, el final de temporada de 'Horizonte' en Cuatro y a 'El Taquillazo' de La Sexta, entre las principales ofertas.

😎 Hay familias normales, y luego están los Bicho, perdón Vicho.



💬 "Chicas, chicos: nos mudamos".



🏠 El próximo jueves llega a Antena 3 #PadreNoHayMásQueUnoLaSerie.



▶️ A partir de las 23 horas, ¡empieza la aventura! 📲 https://t.co/mm8e16QnLR pic.twitter.com/SrXyts5Ezd — Antena 3 (@antena3com) July 16, 2026

Teniendo en cuenta que 'Padre no hay más que uno, la serie' cuenta con 12 episodios de 25 minutos de duración, lo esperable es que Antena 3 ofrezca al menos doble episodio de la comedia tomando el relevo de 'El Peliculón', que ha sido la oferta por la que ha apostado la cadena en las últimas semanas en la noche de los jueves.

Daniel Pérez Prada y Mariam Hernández, al frente del reparto

La familia de 'Padre no hay más que uno, la serie', al completo.

Cabe decir que aunque está basada en la exitosa saga dirigida por Santiago Segura, 'Padre no hay más que uno, la serie' cuenta con otro reparto y por ende personajes con respecto a las películas. Creada por Inés de León, la ficción traslada al espectador a un hogar donde el caos cotidiano, las situaciones disparatadas y el humor familiar vuelven a ser los grandes protagonistas.

La serie se centra en familia Vicho Vaello, formada por Daniel Pérez Prada ('El pueblo'), en el papel de Mateo, el padre de familia, y Mariam Hernández ('La caza. Irati') como Helena, su mujer. El matrimonio vivirá numerosas aventuras familiares junto a sus hijos Claudio Gallego (Alex), Amanda Cárdenas (Teresa), Alberto Almodóvar (Luis), Naia de las Heras (Carola) y Olivia Cahen (Bea), y las abuelas, Miriam Díaz Aroca y Rosario Pardo.

Así es 'Padre no hay más que uno, la serie'

Helena y Mateo son un matrimonio con cinco hijos. Cuando a Helena le ofrecen el trabajo de su vida en la app Conchy, toda la familia decide mudarse. Mateo, con más confianza que sentido común, deja de lado su carrera para encargarse del cuidado de sus hijos, convencido de que “esto no puede ser tan difícil”. Pronto descubrirá que lo es, y mucho.

Mientras Helena intenta brillar en su nueva empresa, sus hijos, descontentos con la mudanza, se organizan para sabotear este cambio de vida y poder volver a su antigua ciudad.