Telecinco recorta hoy 'First Dates' para ofrecer el pase 34 de 'Pretty Woman' en su franja de emisión en la programación

Telecinco decidió la semana pasada dedicar sus noches del martes y miércoles en su totalidad a 'First Dates Summer', retrasando así los lanzamientos de sus nuevas ofertas previstas para este verano, ante la emisión de diferentes partidos del Mundial. Pero tras las discretas audiencias firmadas por el dating show, esta semana la cadena principal de Mediaset ha optado por reducir drásticamente su duración, ofreciendo uno de los clásicos de cine más archirrepetidos en televisión: 'Pretty Woman'.

Con el enésimo pase que Telecinco ofrecerá este martes 30 de junio. a partir de las 23:00 horas, serán 34 las veces que se ha visto la película protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts en las principales cadenas generalistas, desde su estreno en 1994 en La 1. Y es que si hay una cadena que ha explotado al máximo la cinta ha sido Telecinco, que desde 2012 la ha emitido hasta 16 veces, mientras que Cuatro la ha ofrecido otras dos ocasiones, a las que habría que sumar también algunos pases extra más, si se contabilizan sus emisiones "dobles" unos días después en temáticas TDT, como Divinity o FDF.

La emisión de 'Pretty Woman' este martes llega apenas ocho meses después de la última vez que Telecinco ofreció la cinta dentro del contenedor 'Cine 5 estrellas', el pasado 6 de octubre de 2025. Un pase que llegaba solo cinco meses después de que la emitiera Cuatro en el mes de mayo. En su último pase en la cadena, la película se quedó en un 11,1% y 666.000, obteniendo así su mínimo de espectadores.

Este martes, 'Pretty Woman' se verá las caras con la emisión del partido entre Francia y Suecia de dieciseisavos de final del Mundial en La 1, con un nuevo capítulo de 'En tierra lejana' en Antena 3, así como con 'Código 10' en Cuatro y una nueva entrega de 'Cara al show' en La Sexta.

Cabe decir que, aunque 'Pretty Woman' siempre fue un talismán en audiencias y Telecinco lo usó para contraatacar a grandes estrenos o rivales, el hecho de haber quemado tanto su emisión en los últimos años ha terminado penalizando a sus datos. Su peor registro en cuota sin contar Cuatro, se dio en enero de 2021 con un 9,5%. Habrá que confirmar qué dato registra este martes, con una Telecinco inmersa en una gran crisis, donde ninguno de sus último estrenos ha logrado recibir el respaldo de la audiencia.

Audiencias de 'Pretty Woman':