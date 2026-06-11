Maica Benedicto o Alba Paul: Esta es la ganadora de 'Supervivientes 2026' según los usuarios de la encuesta

La gran final de 'Supervivientes 2026' ha llegado y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Alba Paul, Maica Benedicto y José Manuel Soto son los aspirantes para hacerse con la victoria y con el cheque de los 200.000 euros tras casi 100 días de aventura extrema.

Al principio de la gala habrá una expulsión importante. Maica, Alba y Soto se encuentran en la palestra desde la semifinal del martes y, por ende, en la zona de peligro tras ser los últimos nominados de la edición. Así, asistimos nada más arrancar la noche a un momento muy tenso en el que se lo juegan todo para no caerse de la gran final.

Los dos que sean salvados terminarán por completar la terna de la finalísima junto a Alvar Seguí, y los tres se someterán a dos espectaculares juegos. El que no logre clasificarse en la primera prueba y el que pierda en la segunda se medirá en un nuevo televoto, que decidirá quién se queda con el título de tercer finalista.

A continuación, el que consiga superar esta votación exprés se batirá en duelo con el vencedor de los dos juegos, que habrá pasado directamente al proceso final. Será entonces cuando la audiencia vote por última vez con una responsabilidad muy grande: elegir el nombre del superviviente ganador o ganadora de 'Supervivientes 2026'.

Pues bien, a tenor de la encuesta formulada en El Televisero, que reúne 50 mil votos (y subiendo), la ganadora del reality de supervivencia de Telecinco será Maica Benedicto. Y, según nuestros lectores, lo haría con una diferencia muy holgada. Por ahora, acumula el 52% de los votos. Le sigue Alba Paul con un 27%. Más lejos se encuentran Alvar (18%) y José Manuel Soto, con solo un 4%.

Así las cosas, el dictamen de la audiencia parece claro. De momento, aún quedan las horas más decisivas para conocer los resultados oficiales. Hasta entonces, puedes continuar votando en nuestra encuesta. ¿Y tú, quién quieres que sea el ganador de 'Supervivientes 2026': Alvar, Maica, Alba o Soto? ¡VOTA YA!