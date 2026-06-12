Encuesta: ¿Te parece justo que Maica Benedicto haya sido la ganadora de 'Supervivientes 2026'?

Maica Benedicto se ha impuesto en el televoto final a Alba Paul y se ha convertido en la ganadora de 'Supervivientes 2026'. La proclamación está generando mucho ruido en redes sociales entre partidarios y contrarios a este resultado.

La cara de Maica cuando Jorge Javier Vázquez ha alzado su brazo ha sido de una incredulidad máxima. Era difícil asimilar que se había hecho con la gloria de 'Supervivientes 2026' y, ante todo, con el suculento premio de 200.000 euros que tanto había invocado a lo largo de la noche.

La joven ha aglutinado un apoyo inmenso de los telespectadores en los tres televotos de la final de 'Supervivientes 2026'. De hecho, se ha coronado congregando más de un 59% de la participación en la app de Mediaset Infinity. Pero lo cierto es que ese +40% restante considera injusta su victoria frente a Alba y Alvar.

La división y la controversia es mayúscula. Por eso, en El Televisero abrimos una encuesta para saber si te posicionas a favor o en contra de que Maica Benedicto haya sido la ganadora de esta edición de 'Supervivientes 2026'. ¡VOTA YA!