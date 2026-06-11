'De Viernes' anuncia a sus seis invitados de esta semana con el salto de Samantha Vallejo-Nágera a Telecinco

'De Viernes' cuenta desde esta semana con un nuevo y duro rival además de 'Tu cara me suena'. Y es que el programa de Telecinco tendrá que hacer frente también a los partidos del Mundial y a 'La Revuelta' de David Broncano, que saltará al prime time de La 1 durante las próximas tres semanas tras dejar su hueco el jueves a 'El perro andaluz' de Manu Sánchez.

Y para contrarrestar a su nueva competencia, 'De Viernes' ha cerrado esta semana a seis invitados con un viejo conocido del programa, el regreso de Yvonne Reyes tras su accidentado paso por 'Supervivientes' y el salto de Samantha Vallejo-Nágera a Telecinco tras sus recientes pasos en Antena 3.

Para empezar, 'De Viernes' contará esta semana con el regreso de Jota Peleteiro. Después de la entrevista que concedió hace unas semanas, su ex pareja, Ajla, el ex futbolista será el protagonista del scoop de la semana y responderá a las duras acusaciones de infidelidad y faltas de respeto que llevó a cabo su ya exmujer.

¿Es real que le fue infiel? ¿Por qué ha roto la pareja? A estas y otras preguntas responderá el ex futbolista. Asimismo, Jota Peleteiro contestará también a las palabras que le dedicó otra de sus ex parejas, Jessica Bueno.

Quién estará presente en el plató de 'De Viernes' será Yvone Reyes. La presentadora hará balance de su paso por 'Supervivientes 2026' y explicará cómo vivió el percance que la obligó a abandonar la aventura y cómo afronta esta nueva etapa en su vida.

Por otro lado, Yvonne Reyes también abordará junto a los colaboradores del programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona su situación personal y económica, profundizará sobre la supuesta ‘mano negra’ que, según asegura, condicionó su trayectoria profesional durante años y hablará de su hijo Álex y su papel como madre coraje.

Mañana en..¡De Viernes!



➡️Entrevista de Ivonne Reyes tras su operación, su vuelta a España y su paso por Supervivientes.

➡️La respuesta de Jota Peleteiro a Ajla, tras su ruptura.



🪩 #DeViernes

🔮 Todos los viernes a las 21:45 en @telecincoes con Santi Acosta y @barchidona pic.twitter.com/GT0286UL5B — ¡De Viernes! (@deviernestv) June 11, 2026

Samantha Vallejo-Nágera y su hijo Roscón, invitados en 'De Viernes'

Otra que se sentará en el plató del programa será Samantha Vallejo-Nágera. La chef acudirá junto a su hijo Roscón para compartir cómo han vivido el reciente y emocionante encuentro del joven con el Papa León XIV, al que pudo entregarle un regalo. Y el hijo de la empresaria responderá a ¿qué significado tenía para él dicho obsequio?

De esta manera, Samantha Vallejo-Nágera dará el salto a Telecinco por primera vez después de dejar su puesto como jurado en 'MasterChef' y tras haber participado en diferentes programas de Antena 3 como invitada como 'El Hormiguero', 'Y ahora Sonsoles' y 'Tu cara me suena'.

'De Viernes' recibirá también a los ex participantes de 'Casados a primera vista', Laura Ulldemolins y Borja, quienes se sentarán para abordar en detalle su decisión de comenzar una vida en común tras su paso por el reality de Telecinco.

Por último, el programa estará presente en directo en una de las bodas del año, la de Makoke y su novio Gonzalo, que se darán el 'sí, quiero' tras tres años de relación en un gran evento en Ibiza con 118 invitados.