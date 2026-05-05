'La Promesa', avance del miércoles 6 de mayo: Un decisivo hallazgo que conducirá al asesinato de Jana

En el capítulo 828 de 'La Promesa' de este miércoles 6 de mayo, el duque de Salvatierra abandona La Promesa impresionado por la humildad de Curro, quien declara estar en paz con cualquier resolución real sobre su título.

Manuel entrega un primer pago al duque de Carril para frenar el chantaje sobre Vera, aunque el extorsionador exige la suma completa. En un movimiento estratégico, Estefanía regala un gorrito al bebé de María Fernández para neutralizar los recelos de la doncella y ganar acceso a la planta noble.

La salvación del refugio se hace oficial en el Patronato, pero la felicidad de Martina se ve empañada por el estado crítico de Adriano, a quien cuida durante sus preocupantes delirios.

Curro decide dar el paso definitivo con Ángela: declara su amor y pide a la joven retomar sus planes de boda. Ella no duda ni un segundo y acaban besándose apasionadamente.

Teresa confiesa a Pía que robó la carta de Cristóbal firmada por una tal “Mercedes del Amor”, su amante, sin saber que la señora Adarre parece reconocer ese nombre. Será un hallazgo determinante de cara a la investigación sobre la muerte de Jana.

Resumen del capítulo 827 de 'La Promesa' de este martes

En el capítulo de 'La Promesa' que se ha emitido este martes 5 de mayo en La 1 de RTVE, Teresa halla finalmente una carta incriminatoria en el despacho de Cristóbal, confirmando sus sospechas: ¡tiene una amante!

El duque de Carril manipula a Vera, fingiendo un amor paternal recobrado para justificar su extorsión a Manuel como una "indemnización"; por el deshonor de haber servido como criada.

Salvatierra reprende a Lorenzo, invalidando sus calumnias contra Curro al detectar su resentimiento personal. Pía le confiesa a Ricardo que le contó la verdad a Santos sobre que él mató a Ana. ¿Cuál será su reacción? Manuel oculta a Julieta la verdad tras el chantaje del duque de Carril, pero ella se huele algo.

Martina visita a Adriano en mitad de la noche. El pobre está fatal... Carlo advierte a Estefanía de que deje de intentar chantajearlo, pero ella no piensa ceder. Curro y Ángela se piden perdón. No es una reconciliación, ¡pero sí un paso importante! Ricardo hará cualquier cosa para evitar que la verdad salga a la luz sobre el crimen de su exmujer Ana: fue Santos quien realmente la mató.