Antena 3 lanza las primeras imágenes de su nueva serie con una actriz de 'La Promesa' y otro de 'Sueños de libertad'

Antena 3 no cesa en su apuesta por la ficción española y este lunes ha lanzado las primeras imágenes de 'Ágata y Lola', una de las series más esperadas para este año. La serie protagonizada por Eva Martín ('La Promesa') y Mireia Oriol ('Soy Nevenka') llegará primero a atresplayer como ya es habitual.

'Ágata y Lola' es un procedimental policiaco que gira en torno a la inusual pero poderosa alianza entre dos mujeres completamente diferentes: la empática e impulsiva inspectora de policía Lola Castro y Ágata Díaz, una excepcional documentalista del archivo policial que está en el espectro autista, a quienes interpretan, respectivamente Eva Martín y Mireia Oriol.

La serie producida por Portocabo ('Hierro', 'Rapa') está compuesta por ocho capítulos de 50 minutos de duración y sus grabaciones se han desarrollado íntegramente en Vigo y alrededores.

Junto a las dos protagonistas, el reparto de 'Ágata y Lola' se completa con grandes nombres como Antonio Garrido, Eva Fernández, Francis Lorenzo, Xosé A. Touriñán, Monti Castiñeiras, Darío Loureiro, Celia Freijeiro, Miguel Canalejo o Sara Sanz.

Además, la producción cuenta con colaboraciones episódicas de reconocidos actores y actrices, entre los que se encuentran Nancho Novo, Juanjo Puigcorbé, Berta Vázquez, Mariano Peña, Javier Collado, Antonio Molero, Manu Baqueiro o Xoán Fórneas, entre otros.

Juanjo Puigcorbé en 'Ágata y Lola' Nancho Novo en 'Ágata y Lola' Antonio Molero y Eva Martín en 'Ágata y Lola' Mireia Oriol en 'Ágata y Lola' Antonio Garrido en 'Ágata y Lola' Mariano Peña en 'Ágata y Lola' Mireia Oriol y Eva Martín en 'Ágata y Lola' Francis Lorenzo en 'Ágata y Lola' Eva martín y Antonio Garrido en 'Ágata y Lola' Primeras imágenes de 'Ágata y Lola' Berta Vázquez en 'Ágata y Lola'

Así es 'Ágata y Lola', la nueva serie de Eva Martín tras dejar 'La Promesa'

Eva Martín dará vida a Lola Castro, la inspectora que lidera el Grupo de Homicidios de la Policía Judicial en Vigo. Empática, caótica e impulsiva, Lola suele chocar con la rigidez del entorno jerárquico de la comisaría, aunque su instinto y humanidad la convierte en una excelente investigadora.

Por su parte, Mireia Oriol interpretará a Ágata, una joven policía apasionada por la criminología cuya prometedora carrera se ha visto interrumpida tras sufrir un bloqueo durante un operativo, lo que la llevó a su diagnóstico de autismo. Desde entonces, trabaja entre expedientes en el archivo de la policía, un entorno más tranquilo, alejada de la acción.

Todo cambiará cuando a raíz de un caso comiencen a colaborar. Lola, impresionada por sus conocimientos y la manera diferente de pensar de Ágata, considera que su talento está desaprovechado en el archivo, por lo que decide integrarla en sus casos dando origen a una relación que trasciende lo profesional.