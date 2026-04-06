Quiénes son hoy, lunes 6 de abril los invitados de 'La Revuelta' ante su cambio de horario en TVE con David Broncano

Tras cerrar la semana por todo lo alto con la visita de Javier Gurruchaga y Russian Red, 'La Revuelta' retoma sus emisiones tras Semana Santa con más sorpresas. Tras mantener sus entregas durante el pasado lunes y miércoles mientras 'El Hormiguero' descansaba, David Broncano se despidió hasta nuevo aviso recibiendo al intérprete de la orquesta Mondragón y la cantante, que cerró la noche con una actuación en directo.

La tanda de invitados musicales de 'La Revuelta' se tradujo el pasado miércoles en un 9.6% de share y 1.020.000 espectadores, mientras que 'First Dates' consiguió liderar en la franja con un 9.8% de share y 1.049.000 seguidores en Telecinco. Por otro lado, la reposición de 'El Hormiguero' quedó como la tercera opción de la noche con un 9.5% de cuota de pantalla y 1.019.000 espectadores.

Pepe Rodríguez, Delicious Martha y Jordi Cruz, los invitados de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 6 de abril 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Luis Zahera, que regresará al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo espectáculo 'Chungo' y dar el pistoletazo de salida a la primera semana de entrevistas tras la pausa de Pablo Motos por Semana Santa. Por su parte, David Broncano recibirá al jurado de 'MasterChef 14' una semana después de su gran estreno.

Si bien David Broncano y 'La Revuelta' sirvieron como teloneros del exitoso talent de cocina el pasado lunes 30 de marzo con motivo de su gran noche de estreno en La 1, esta semana visitarán al humorista para desvelar todos los detalles de esta nueva edición. Los rostros históricos del concurso, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, llegarán acompañados de la última incorporación: la chef Delicious Martha.

Cabe recordar que el fichaje de la chef y creadora de contenido, que cuenta con una gran comunidad de seguidores en redes, se anunció tras confirmar la salida de Samantha Vallejo-Nágera a principios de año. Tras casi 13 años con el mismo panel de expertos, el reality estrella de TVE ha arrancado una nueva etapa con la de Barcelona, conocida en Instagram por sus recetas saludables y su estilo de cocina homemade.

Cabe decir que después de recortar su duración el pasado lunes para poder estrenar 'MasterChef 14' a las 22:30 horas, La 1 vuelve a cambiar el horario y la duración de 'La Revuelta'. En este caso, este lunes el espacio concluirá en torno a las 22:50 horas reduciendo su duración en torno a 20 minutos.