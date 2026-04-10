¿Quién es María Parrado, joven promesa de la música, ganadora de 'La Voz' y concursante de 'Tu cara me suena'?

A sus 25 años, la cantante pop María Parrado forma parte del casting de 'Tu cara me suena 13' junto a J Kbello, Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi y Leonor Lavado. Todos ellos se convierten desde ahora en sus contrincantes en la lucha por la victoria.

Nacida en Chiclana de la Frontera (Cádiz) en 2001, desde muy pequeña supo que la música se convertiría en parte fundamental de su vida. Comenzó a cantar con apenas tres años y pronto se convirtió en una de las voces jóvenes más reconocibles del panorama español.

Empezó a recibir formación musical en el conservatorio de su localidad de forma muy precoz y su talento la llevó a aparecer en programas televisivos infantiles como 'Menuda Noche' en Canal Sur con Juan y Medio, donde dejó a los espectadores boquiabiertos.

No obstante, su verdadero salto al estrellato se produjo en 2014, cuando ganó la primera edición de 'La Voz Kids' en Telecinco. En este programa, que fue un verdadero boom en nuestro país, conquistó a millones de espectadores con su voz delicada y cautivadora. De hecho, ganó el talent, entonces conducido por Jesús Vázquez, interpretando temas como 'Lucía' de Serrat, en los que hizo alarde de esa gran madurez vocal a una edad tan temprana.

Ese mismo año firmó contrato con una discográfica y publicó su primer álbum, 'María Parrado', que debutó en el número uno de ventas en España y marcó el inicio de una carrera sólida. Álbum compuesto en su mayoría por versiones de canciones de Pablo Alborán.

A este le siguieron 'Abril' (2015), un trabajo más personal y luminoso; y 'Alas' (2018), donde la gaditana mostró una evolución artística más profunda y una búsqueda de nuevas sonoridades. Posteriormente ha lanzado 'Conmigo', 'Vinilo' y en 2025 'La Niña Que Fui', un álbum que conecta con sus raíces y refleja su crecimiento tanto artístico como vital.

Además de su indiscutible carrera musical, María Parrado ha puesto su voz a importantes producciones cinematográficas. Interpretó las canciones de 'Annie' (versión española) y dio vida musical a Vaiana, protagonista de la exitosa película de Disney (2016).

Estas experiencias ampliaron su registro artístico y la acercaron aún más al público joven. Ahora, con su incursión en un formato tan exigente como 'Tu cara me suena' buscará reconectar con un público transversal, situarse de nuevo en primera línea y sorprender con sus enormes capacidades musicales.