Javier Ruiz responde en TVE tras filtrar Villarejo una conversación de 2017: "No la recordaba; no todos somos iguales"

Javier Ruiz ha continuado dándole la réplica al excomisario Villarejo después de afirmar ante los medios que fue amigo suyo en el pasado. A su salida de los juzgados, en el marco del juicio de la 'Operación Kitchen' que investiga a la cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy, declaró que él y el periodista y comunicador de RTVE fueron "buenos amigos".

"Buenos amigos usted y yo no, ni nos conocemos, nunca en la vida. Usted es amigo de otros presentadores", le frenaba en seco Javier Ruiz desde el plató de La 1 en clara referencia a los consabidos vínculos de Villarejo con Antonio García Ferreras o Ana Rosa Quintana. "Usted intentó contactar conmigo, lo hizo a través de mi teléfono móvil cuando contamos una información sobre usted, pero no nos hemos tomado ni un café, no nos hemos visto en la vida", insistía tajante el presentador de 'Mañaneros 360'.

Si bien, la tensión se elevó cuando el excomisario aseguró que Ruiz le reprochó en su día que le facilitara más información a Ferreras que a él. "Absolutamente falso, miente Villarejo, jamás hemos tenido esa conversación. Absolutamente falso. Es un embustero y que además trabaja para quién trabaja (...) Yo nunca he tenido esa conversación con usted pero todos somos conscientes de con quién trabajaba usted y a quién le pasaba información y quién se la compraba sin chequearla por muy burda que fuera", estallaba Javier Ruiz.

👀 MUCHO OJO al tremendo rifirrafe entre Javier Ruiz y el mismísimo Villarejo en pleno directo en Mañaneros 360.



Este último afirma que ambos fueron amigos hace tiempo y que Javier Ruiz se quejaba de que el comisario diese más información a Ferreras que a él.#Mañaneros6A pic.twitter.com/K8sGwZnLr9 — BotMedia (@botmdia) April 6, 2026

Pues bien, tras este choque, el comisario Villarejo ha filtrado a OKDiario, medio afín, un audio sobre una conversación con el periodista para intentar demostrar que sí había relación. A esa grabación, en la que no se aprecia nada extraño y que resulta totalmente insignificante, Javier ha dado respuesta desde 'Mañaneros': "Sinceramente, yo ni recordaba haber tenido esta conversación de 2017 cuando yo estaba en otra cadena (Cuatro)".

Javier Ruiz: "A los que no somos parte de esas tramas, por favor, suéltennos el brazo. No todos somos iguales"

"Villarejo intenta que toda la prensa empate: la que conspiró con él, la que trabajó para él, la que cobró de él y la que todavía le sirve a él y los que no hemos trabajado para Villarejo. Algunos no hemos cobrado de Villarejo, no hemos mentido por Villarejo y, mucho menos, lo hemos hecho a sabiendas", ha sentenciado Javier Ruiz, desmontando la burda estrategia del susodicho.

Acto seguido, el conductor de las mañanas de La 1 de RTVE ha subrayado que "Villarejo se enfrenta a 19 años de cárcel y 33 de inhabilitación" por su corrupción y que, con su señalamiento personal, pretende desviar la atención. "A los que no somos parte de esas tramas, por favor, suéltennos el brazo. No todos somos iguales", ha rematado.