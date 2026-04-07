Avance de 'La Promesa', capítulo del miércoles 8 de abril: Un beso inesperado y la pelea de Curro y Ángela

En el capítulo 809 de 'La Promesa' de este miércoles 8 de abril, el plan de Martina de financiar el refugio con su patrimonio personal desata la furia de Jacobo y las burlas de Leocadia y Lorenzo. En una tensa cena, Martina anuncia que exigirá explicaciones al Patronato, pero Jacobo se lo prohíbe. En el servicio consideran que la propuesta de Martina es solo una solución temporal.

Mientras, Ciro aborda directamente al duque de Carril para insistir en su inversión, y Manuel advierte a Julieta sobre la determinación de su marido. Pía le dice a Ángela que el barón de Linaja no abusó de ella. Santos, por su parte, recibe una reprimenda de Cristóbal por cambiar tareas con su padre, pero se defiende.

Lorenzo provoca una discusión sobre la boda de Curro y Ángela en la que interviene todo el mundo y a la que Ángela y Curro no saben hacer frente. Finalmente, Alonso anima a Curro a resolver sus diferencias con Ángela para poder enviar las cartas al rey. Tras una fuerte discusión con Carlo, María Fernández le abofetea. Busca consuelo en Samuel y terminan besándose apasionadamente.

Resumen del último capítulo de 'La Promesa' (808)

En el capítulo 808 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE ha ofrecido este martes 7 de abril, Vera ha revelado a Curro y Teresa que su madre no sabía nada de los negocios de su padre con Manuel, lo que indica que son turbios.

Curro y Alonso han intentado disuadir al heredero del marquesado, pero este ha desestimado el peligro, asegurando que la inversión es pequeña y está bajo control. Aunque Leocadia y Lorenzo han desaconsejado a Martina dar explicaciones, ella ha reunido a Samuel, Petra y Simona para anunciarles que no se rinde. Tiene una solución para el refugio: ella lo financiará con su dinero.

Ángela ha reprochado a Curro haber escrito la carta al rey sin consultarla. La discusión ha sido agria. En el servicio, Teresa y Samuel han debatido sobre el futuro de María y su bebé. Por su parte, Petra y Pía han coincidido en que Ricardo oculta algo sobre la muerte de Ana.

Mientras, Santos se ha ofrecido a hacer un recado en lugar de su padre para evitarle el esfuerzo por su maltrecho tobillo. Esto, posteriormente, le ha valido una reprimenda de Cristóbal. Ángela, escamada, ha terminado preguntando a Pía si tuvo problemas con el barón de Linaja.