Quiénes son hoy, miércoles 25 de marzo las invitadas de 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras recibir a Malena Alterio, Carmen Ruiz y cerrar la noche con la actuación de Linaje, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano se reencontró con el dúo de actrices para descubrir todos los detalles de su nueva obra de teatro 'La vida extraordinaria', mientras que la recta final de la emisión quedó reservada para el grupo de rock emergente.

La visita de las actrices y la banda se tradujo en un 11.1% de share y 1.329.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 13.2% de share y 1.608.000 espectadores gracias a la visita de Carmen Maura al espacio de Antena 3 con motivo del estreno de 'Calle Málaga', su nueva película. Por su parte, 'First Dates' anotó un 9.6% de cuota de pantalla y 1.171.000 seguidores en el access de Telecinco.

Audrey Pascual y María Martín-Granizo, las invitadas de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quiénes visitan hoy miércoles, 25 de marzo 'La Revuelta' como invitados? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Javier Cámara y Alexandra Jiménez, que regresan al espacio de Antena 3 para presentar '53 Domingos', la nueva película que protagonizan y que llegará a Netflix el próximo 27 de marzo. Por su parte, David Broncano recibirá a Audrey Pascual y María Martín-Granizo.

Para nosotros, hoy es todavía invierno 🇪🇸⛷️🥇 pic.twitter.com/YtmP6e8z7J — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 25, 2026

Las dos jóvenes esquiadoras visitarán 'La Revuelta' tras hacerse con cuatro medallas y un diploma respectivamente en Milano-Cortina 2026. El espacio de David Broncano pone este miércoles el foco una vez más en las deportistas de disciplinas minoritarias recibiendo a las dos esquiadoras adaptadas que han arrasado en los Juegos Paralímpicos.

Audrey Pascual de 21 años y María Martín-Granizo, de tan solo 19 años, se han convertido en las jóvenes promesas del esquí alpino adaptado a nivel nacional. Mientras que la madrileña ha cosechado grandes éxitos internacionales en el circuito de silla, la leonesa, que compite de pie, también cuenta con una amplia trayectoria internacional en ascenso.