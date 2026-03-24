Las críticas a 'La Revuelta' por su desliz al referirse al cáncer obliga a su equipo a pedir perdón de modo inmediato

Como es habitual en cada inicio de emisión de 'La Revuelta', David Broncano ha cedido el micrófono entre los asistentes del público para calentar motores antes de la entrevista. Y en este caso, Ana, una joven superviviente de cáncer, ha paralizado el programa para agradecer al humorista y al espacio de La 1 la plataforma que brindaron a la fundación Unoentrecienmil, que impulsa la curación de leucemia infantil, durante su visita del año pasado.

"Soy superviviente de cáncer, esta semana hago cuatro años desde mi primer diagnóstico de cáncer, que fue con 14 años. Tenía linfoma de hodking, pero ahora todo bien", ha comenzado explicando la joven antes de repasar las principales funciones de la fundación, la cual se benefició del foco del programa durante su última visita recaudando más de 260.000 euros para la causa.

'La Revuelta', en el punto de mira por su lenguaje para referirse al cáncer: "Un desliz total"

"Gracias por haber vuelto, me alegro de que haya servido para recaudar tanto dinero", expresaba entre aplausos David Broncano en una escena que 'La Revuelta' ha recogido en sus redes sociales con un mensaje que generado un gran revuelo. "Se puede ganar el cáncer", ha escrito el equipo del programa en su publicación de X, despertando críticas por el lenguaje utilizado para referirse a la enfermedad y el proceso de recuperación de la misma.

👏 Se puede ganar al cáncer



Ana es superviviente de cáncer y esta semana hace 4 años del primer diagnóstico. Enhorabuena ❤️



→ Unoentrecienmil es una fundación que impulsa la curación de la leucemia infantil. pic.twitter.com/IJ4hQOCUbm — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 24, 2026

"Al cáncer no 'se le gana'. No es un torneo ni una competición. Es una enfermedad y hay quién se recupera y quién no. Me niego a creer que quienes mueren sean 'perdedores'. Los supervivientes no son más valientes, ni más listos, solo son afortunados", ha escrito una espectadora bajo el post. "Ya estamos con el lenguaje bélico de los cojones. ¡La medicina cura! Se puede superar un cáncer, el cáncer se puede curar y ya", ha sentenciado otro usuario.

Toda la razón, cansa bastante ese código bélico con el cáncer. Un desliz total. — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 24, 2026

Y 'La Revuelta' no ha tardado en entonar el 'mea culpa' ante las diversas llamadas de atención que han recibido a raíz del post. "Toda la razón, cansa bastante ese código bélico con el cáncer. Un desliz total", han reconocido desde el equipo del programa de La 1, disculpándose con quiénes hayan podido sentirse ofendidos por