Quiénes son hoy, miércoles 18 de marzo los invitados de 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras recibir a Rosana por primera vez, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano se encontró con la intérprete de Lanzarote para conocer todos los detalles de su nueva docuserie 'Mejor vivir sin miedo', que se estrenará este mismo jueves. Y la cantante puso el broche final a su visita con una actuación en directo de su tema 'Sin miedo'.

La visita de la artista se tradujo en un 10.9% de share y 1.379.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 11.9% de share y 1.518.000 espectadores gracias a la visita de Ana Torroja. Por otra parte, 'First Dates' anotó un 8.5% de cuota de pantalla y 1.078.000 seguidores en el access de Telecinco como telonero de 'Supervivientes: Tierra de nadie' este martes.

Sergio Peris-Mencheta y Raúl Pérez, los invitados de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quiénes visitan hoy miércoles, 18 de marzo 'La Revuelta' como invitados? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Mario Casas y Mariela Garriga, que acudirán al espacio de Antena 3 para presentar su nueva película 'Zeta', que llegará a Prime Video el próximo 20 de marzo. Por su parte, David Broncano recibirá a Sergio Peris-Mencheta y Raúl Pérez.

Sergio Peris-Mencheta regresará al espacio de TVE para desvelar todos los detalles de 'Constelaciones', su nueva obra con texto de Nick Payne en la que se exploran las diferentes posibilidades del multiverso con alusiones a la leucemia que superó gracias a un transplante de médula ósea en mayo de 2024.

Raúl Pérez cambiará el plató de 'El Hormiguero' por el espacio de David Broncano este miércoles para repasar sus nuevos proyectos más allá de sus colaboraciones en 'A las Bravas' y 'La Ventana' de Cadena SER y su puesto en 'Ilustres Ignorantes' y de Movistar Plus+.