Ofelia ('MasterChef') pierde los papeles con una colaboradora de Sonsoles Ónega y corta la conexión abruptamente

Ofelia Hentschel, concursante de 'MasterChef 9', es una de las españolas que está atrapada en Dubái tras los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán. Poco después de que la ciudad de los Emiratos Árabes fuera bombardeada por Irán, la cocinera publicaba un vídeo en sus redes sociales cargando contra la embajada española y contra Pedro Sánchez.

Las críticas no tardaron en llegar. Y es que, muchos usuarios de X recordaban que si Ofelia estaba en Dubái era para no pagar impuestos en España, por lo que no entendían cómo ahora pedía ayuda al gobierno de nuestro país. A raíz de esta polémica, la experta en nutrición ha intervenido este lunes en 'Y ahora, Sonsoles', para contar cómo está viviendo la situación.

Sin embargo, ha acabado perdiendo los papeles tras un tenso enfrentamiento con la periodista y colaboradora del programa Luz Sánchez-Mellado. La joven ha empezado reconociendo que tenía miedo, ya que "es una guerra donde todo es posible". Y cree que "desde España es muy fácil decir que todo va a salir bien", pero ella no piensa así. Según cuenta, "la noche del sábado", cuando cayeron varios misiles, "fue horrible".

"Me quiero ir a mi casa, quiero dejar de tener miedo cuando veo una estrella. Estoy pidiendo una solución, que los políticos lleguen a un acuerdo, me da igual cuál, pero que nos saquen de aquí", pedía Ofelia. Tras escuchar su testimonio, Luz Sánchez-Mellado criticaba su actitud, acusándola de tener "una empatía y una comprensión de la situación regular". Además, le recordaba que "en tu situación hay otros 29.999 españoles que están pidiendo calma. Comprendo que estés asustada, pero no comprendo tu egoísmo".

Ofelia entra en cólera y corta abruptamente la videollamada tras su rifirrafe con Luz Sánchez-Mellado

Ofelia y Luz Sánchez-Mellado en 'Y ahora Sonsoles'.

Unas palabras que hacían estallar a la cocinera, quien dejaba claro que ella hablaba en nombre de todos los españoles que están atrapados en Dubái. La tensión iba en aumento hasta que, finalmente, Ofelia entraba en cólera: "Te lo voy a explicar bien claro, no te estoy pidiendo tu opinión. Me habéis llamado para decir lo que estoy sintiendo yo, no te estoy pidiendo tu opinión. Yo soy la que estoy aquí lejos de mi familia y soy la que lo he vivido".

"Sonsoles me ha pedido que dé mi discurso, no te estoy pidiendo tu opinión, luego ya tú comentas lo que a ti te dé la gana", ha dicho Ofelia, muy enfadada. Ante esto, la periodista le ha recordado que "en esta mesa yo también estoy invitada a expresar mi opinión, que puede coincidir con bastante de tus compatriotas. Estás haciendo tuyo un drama que es el mismo de otras tantas miles de personas". "No estás aquí y no sientes el miedo y no sientes las bombas. Un abrazo y buenas noches", sentenciaba la cocinera, antes de cortar abruptamente la videollamada, dejando a Sonsoles Ónega estupefacta.

Como bien decía Luz Sánchez-Mellado en el programa de Antena 3, Ofelia no es la única española atrapada en Dubái, sino que son 30.000 los españoles que se encuentran en Oriente Medio a la espera de ver qué pasa con ellos tras el corte de la comunicación aérea. Mientras tanto, la embajada trabaja sin descanso para traerlos de vuelta.